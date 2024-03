Ministro de Transportes sobre supuesto complot contra el Gobierno: "No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo"

Gobierno Pérez-Reyes sobre supuesto "complot" contra el Gobierno: "No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que no se atrevería a afirmar la existencia de un “complot” en contra del Gobierno de Dina Boluarte, en medio de la polémica por el origen de los relojes marca Rolex que la presidenta ha exhibido en diferentes eventos.

“No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo, lo que sí creo es que no es casual que esto salga cada vez que el Gobierno comienza a lograr articular algunas cosas y la verdad esto ocurre desde el principio del Gobierno, no es reciente”, indicó Pérez-Reyes en diálogo con la prensa.

Sobre esto, el ministro hizo referencia a “una serie de personajes” como el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, Grika Asayag, entre otros; cuyas declaraciones “no ayudaban” a que el Gobierno se estabilizara.

Por otro lado, indicó que se debe dejar que la investigación preliminar en contra de la jefa de Estado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por el origen de los lujosos relojes debe seguir su curso.

“El tema de los relojes está siendo abordado ya por Fiscalía en el marco de una investigación preliminar. Yo creo que lo que hay que hacer es permitir que ese proceso continúe, la presidenta en ese marco va a dar la información que le sea solicitada”, refirió.

Así, afirmó que se deben “evitar cualquier tipo de especulaciones” y permitir que el Ministerio Público realice su trabajo, que cuente con la información correspondiente y “no contribuir” a causar un clima de mayor especulación.

Ministra de Vivienda alega "complot"

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que la reciente polémica por los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte "le suena a venganza y complot", pero negó haberlo atribuido al exjefe del gabinete, Alberto Otárola.

"En ningún momento me he referido al señor Alberto Otárola como el autor de una venganza y un complot. Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot, en ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto eso, me lo haya preguntado y él haya deducido esto; es un tema… de los periodistas", manifestó.