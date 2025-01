Presidenta del Poder Judicial a Dina Boluarte: "Le pediría que dejemos de estar calificando labores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La titular del Poder Judicial, Janet Tello, respondió a la presidenta Dina Boluarte por sus cuestionamientos al sistema de justicia en el país y remarcó que no debería calificar funciones.

“Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso?, ¿qué hacemos con eso?, ¿cuál es el mensaje a la población?”, expresó desde un evento que lideró en Cajamarca.

Janet Tello expresó también que ha participado de reuniones con representantes de instituciones públicas y privadas para tratar la seguridad de los locales del sistema de justicia. Esto luego de lo ocurrido en una sede de la Fiscalía en Trujillo.

“En La Libertad hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia. No echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero es mirar de aquí para adelante”, refirió.

Boluarte cuestiona investigaciones

La presidenta Dina Boluarte arremetió ayer contra las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía, al calificar como "carpetas de circo" las indagaciones que realiza el Ministerio Público sobre los casos el 'Cofre' y su presunto abandono de cargo a mediados de 2023 para someterse a una rinoplastia.

Boluarte dijo, durante un evento en el Callao, que el sistema de justicia peruano da "vergüenza" en el extranjero, donde, aseguró, la felicitan por su supuesta exitosa gestión de gobierno.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen 'presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", exclamó.