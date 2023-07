Ministro Jorge Chávez: "La presidenta en ningún momento dijo lo contrario a lo expresado por el jefe del Comando Conjunto"

Jorge Chávez, titular del Ministerio de Defensa, reiteró que las investigaciones sobre las muertes ocurridas en las protestas de diciembre y enero son competencia del Ministerio Público. Sin embargo, negó que la presidenta Dina Boluarte habría sido desmentida por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

"La señora presidenta en ningún momento ha dicho lo contrario a lo que ha expresado el jefe del Comando Conjunto. Una cosa es recibir información, así como un balance de lo que está sucediendo y otra es tener el minuto a minuto. Cuando sucedieron los hechos en Ayacucho el 17 de diciembre, al día siguiente el jefe militar y policial dieron un balance a la mandataria y la nación en televisión, así como dio las informaciones correspondientes", expresó en el programa Las Cosas como Son de RPP.

Jorge Chávez informó además que se separaron a todos los militares involucrados en las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre los fallecidos.

"Creo que al individualizar es una investigación muy compleja que se está llevando en el Ministerio Público. Las protestas han sucedido en seis regiones: Ayacucho, Puno, Arequipa, Apurimac, Lima y Cusco. Se ha puesto de conocimiento en el Consejo de Ministros todas las acciones administrativas que van de manera paralela a las indagaciones de la Fiscalía. En el caso de las Fuerzas Armadas se ha separado de los puestos donde estaban las personas que están incluidas en la investigación del Ministerio Público", afirmó el ministro.

Competencia de responsabilidad

Chávez Cresta manifestó que el día donde murieron seis soldados en Juli, región Puno, no tenía conocimiento debido a que estaba en otras actividades en el Ministerio de Defensa. En ese sentido, descartó que conozca sobre todas las acciones operacionales de los militares.

"Hago un ejemplo en el Vraem. Cuando salen las patrullas a operar el ministro no sabe porque son acciones de nivel operacional y táctico. Sino el titular de Defensa tendrá que tomar su fusil y salir con los militares. Cada uno tiene su competencia de responsabilidades", sostuvo.

Chávez enfatizó que la presidenta sí conocía la información de las acciones militares en las regiones, pero no el "minuto a minuto". Además, destacó que los militares están a cargo del control de orden interno en Puno.

"No es que la presidenta niegue de que no tenía la información, por supuesto. Es responsabilidad del jefe del Comando Conjunto, a través del Ministerio de Defensa, decir cuál es el balance de las operaciones militares, no el minuto a minuto. En Puno el control del orden interno lo tienen las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional. Cuando se declara el estado de emergencia en dicha región la situación era al réves. Hay que determinar qué fue lo que sucedió. Habría que ver las circunstancias por las cuales se empleó las armas y eso lo debe determinar el Ministerio Público", finalizó.