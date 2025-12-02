Directora del PAE: "La leche que encuentran en supermercados será la misma que tendrán los escolares"

La principal novedad es la exigencia obligatoria del Registro Nacional de Proveedores (RNP) | Fuente: RPP

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión para la alimentación de los más de cuatro millones de estudiantes del país. Sabi Mauricio, directora ejecutiva del ahora denominado Programa de Alimentación Escolar (PAE) —anteriormente conocido como Qali Warma—, anunció cambios drásticos orientados a mejorar la calidad nutricional y recuperar la confianza de los padres de familia.

La funcionaria destacó que la principal transformación se verá en los productos, dejando de lado los insumos con etiquetas genéricas o desconocidas para pasar a marcas comerciales que garanticen los estándares de calidad que exige la ciudadanía.

“La leche que usted encuentra en los supermercados, con la misma etiqueta, es la misma que usted va a encontrar hoy para darle la alimentación a nuestros escolares, porque ese es un pedido de los padres”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Déficit de proteínas

Durante la entrevista, la directora ejecutiva hizo un mea culpa sobre la gestión nutricional anterior y admitió que la entrega de nutrientes claves para el desarrollo mental de los niños no se estaba cumpliendo a cabalidad. Según explicó, ante la falta de insumos lácteos, se optaba por reemplazos que no cumplían la misma función.

“La cantidad de proteína era deficiente. Lo que pasa es que en el papel decía 10 a 15% de proteína, pero a la hora que hacían los cambios decían: 'bueno, no tengo el alimento proteico, no tengo leche, y te voy a dar avena'. Pero la avena es un alimento energético, no tiene proteínas”, detalló.

Para corregir esto, el nuevo modelo PAE asegurará un menú que cubra el 30% de las calorías diarias, priorizando la leche como fuente de proteína y panes elaborados con harinas regionales (como cañihua en Puno o tarwi en Áncash) para respetar la pertinencia cultural. Además, se introducirán las frutas de manera progresiva para aportar vitaminas y minerales.

“No podemos poner frutas de inicio, porque recuerda que nosotros somos una gestión transitoria. Entonces, tenemos que irlo haciendo progresivamente”, aclaró.

"Cambio radical" en las compras

Para evitar los escándalos de corrupción que afectaron la imagen de Qali Warma, Mauricio anunció una "reingeniería del proceso de compras" con reglas más estrictas.

La principal novedad es la exigencia obligatoria del Registro Nacional de Proveedores (RNP) para todas las empresas postulantes, un requisito que —sorprendentemente— no se exigía a todos en el pasado.

“En anteriores oportunidades, solo cuatro proveedores, de todos los que teníamos, tenían RNP. Todos los proveedores que ahora quieran brindarle alimentación a nuestros escolares, todos tienen que tener el RNP”, enfatizó.

Asimismo, informó que han solicitado a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) la lista negra de empresas sancionadas para utilizarlas como filtro automático. También se ha conformado una comisión ad hoc con la Contraloría General de la República para supervisar el proceso en tiempo real.

El plazo para que las empresas se inscriban en este nuevo proceso vence el 15 de este mes, con miras a garantizar el servicio desde el primer día de clases del año escolar de 2026.