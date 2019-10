César Vásquez: "Le dije al presidente que no tenía los huevos de cumplir lo que amenazó, pero lo hizo. No nos aferremos al cargo, no hagamos este papelón" (01 de octubre). A pesar de que su partido votó alineado con el fujimorismo, el congresista de APP reconoció que la amplia mayoría de la población respaldaba la decisión de Martín Vizcarra más allá de las discusiones sobre si el presidente se excedió al interpretar como una negativa a la confianza la manera como procedió el Congreso con su pedido.