Martín Vizcarra | Fuente: Video: TvPerú

El presidente Martín Vizcarra señaló este domingo que las encuestas no son determinantes en las decisiones del Gobierno. Esto luego que alcanzó 31 puntos de aprobación con respecto a setiembre y llegó a 79% de popularidad tras la disolución del Congreso, según Ipsos.

"(Las encuestas) no marcan nuestras decisiones, nosotros no estamos actuando en función de qué hay que hacer para subir o para no bajar en una encuesta. Nuestros actos y nuestras funciones están determinadas por qué cosas son mejores para la población (...). Las encuestas son importantes como una referencia, no son determinantes en la conducta que tomamos nosotros como Gobierno", dijo.

"Queremos un Congreso en funciones"

Tras participar en actividades por la Semana Jubilar de Pucallpa, Martín Vizcarra admitió que desea un Congreso de la República en funciones como ente fiscalizador. En ese sentido, garantizó que el próximo 26 de enero del 2020 se realizarán elecciones parlamentarias "con objetividad y transparencia".

"Así que el 26 de enero de todas maneras, sin ningún problema, se van a llevar cabo las elecciones para renovar el Congreso, porque nosotros como Ejecutivo queremos que haya un Congreso en funciones, no queremos trabajar sin un ente que nos fiscalice, pero responsablemente en este periodo para cada acción vamos a ser escrupulosos en la transparencia y en el cuidado de los recursos de todos los peruanos", indicó.

Comisión de Venecia y Olaechea

El lunes o a más tardes el martes la Comisión de Venecia dará a conocer su resolución respecto al proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Poder Ejecutivo. Ante esto, Martín Vizcarra señaló que no tiene la menor duda que será una "opinión concordante" con los actos realizados por el Gobierno.

"Todo se ha acogido escrupulosamente respetando las normas y creemos que es lo que quieren todos los peruanos. He recorrido costa, sierra y selva y encuentro en la población del Perú, un espíritu de optimismo, de voluntad, de compromiso para trabajar por el país", dijo.



Y en relación a las expresiones de Pedro Olaechea, el Jefe de Estado resaltó que el presidente de la Comisión Permanente tiene "toda la potestad" para presentar demandas ante cualquier institución, pero siempre respetando las normas.

"No puede asumir un cargo el cual en el momento que no le corresponde, que haga los procedimientos (...) pero tiene que hacerlo respetando la ley", finalizó.