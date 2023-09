¿Tiene éxito el estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana en la lucha contra el crimen?: analistas opinan

Lima El estado de emergencia fue oficializado por el Gobierno el pasado 19 de setiembre

El pasado 19 de septiembre, el Ejecutivo oficializó el estado de emergencia, por 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y la provincia piurana de Sullana, ante el incremento de la delincuencia.

A 10 días de la medida dispuesta por el Ejecutivo -que implica el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la Policía Nacional (PNP) en velar por el orden público- cabe preguntarse qué avances en la lucha contra la delincuencia se ha logrado en las referidas jurisdicciones.

Al respecto, RPP Noticias conversó con Luis Herrera, exjefe del Gabinete de Asesores del Mininter, y Alberto Jordán, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Comas.

"Balance negativo evidencia falta de liderazgo"

Luis Herrera consideró que el balance "es negativo" y que se evidencia una "falta de liderazgo para conducir la política de seguridad ciudadana".

"Se ha hecho muy poco y hay datos duros. Yo tengo balances de los 9 días previos al estado de emergencia y de los 9 posteriores. En SJL, antes de la emergencia teníamos 270 operativos de la PNP y, durante el estado de emergencia, 270", señaló.

"La única diferencia es que han encontrado más ketes de PBC, pero a nivel de detenciones de personas e incautaciones de armas, no ha habido ningún cambio. En SMP, la única diferencia, es que han capturado 7 pistolas más", agregó.

En ese sentido, Herrera indicó que no hay una estrategia de lucha contra la criminalidad, lo que hace que la declaratoria "no tenga pies ni cabeza".

"Es extraño porque en el caso del ministro del Interior es la segunda vez que ocupa la cartera. Su experiencia me parece más orientada a los planos administrativos que a los operativos, porque quien tiene que estar en el vértice de la estrategia es el Mininter, coordinando con su mapa del delito, con sus alcaldes dónde se van a mover. Eso no se está haciendo", aseveró.

"No hay que ser un científico para hacer planos. Hay que tener buenos diagnósticos, decisión y hay que identificar acciones y tener respaldo político", agregó.

Asimismo, consideró que un problema persistente en la institución policial es "ausencia de personal y logística".

"Tenemos 149 policías por cada 100 000 habitantes, cuando el indicador (necesario) es 400 efectivos. Eso nos dice que tenemos un déficit de entre 60 y 70 000 policías. De los 140 000 que tenemos, hay quienes están cubriendo tareas administrativas y otros servicios como los custodios de los congresistas", afirmó.

"Hace falta decisión política y liderazgo para conducir la política. Las estadísticas dicen que el estado de emergencia no ha tenido ningún impacto para mover la aguja del delito, sino que fortalece al delincuente porque se siente impune. ¿Ha pasado algo con la salida del Ejército o con el estado de emergencia? No ha pasado nada. Eso solo genera impunidad", puntualizó.

Decretar estado de emergencia "es lo más débil de una administración"

Por su parte, Alberto Jordán consideró que decretar un estado de emergencia es un intento de resolver el problema "por la fuerza", sin ejecutar una estrategia clara.

"El dictar una disposición como un estado de emergencia es lo más débil de una administración en tratar de solucionar los problemas a la fuerza y no con una estrategia de solución. Después de los 60 días, ¿qué queda? Este estado de emergencia lo hemos visto siempre, es una foto, una situación para calmar al ciudadano", señaló.

"Si tenemos SMP y al costado está Comas, se van para allá porque el delincuente sigue con sus actividades y tiene que vivir", agregó.

Asimismo, Jordán señaló la falta de capturas importantes y la ausencia de un "diagnóstico" y un "balance" por parte del Estado.

"Hasta ahora no hay un mensaje, un diagnóstico, una evaluación de estos primeros días. Si es cierto que facilita a la Policía, pero si no tienes una estrategia para poder hacer las cosas no vas a tener resultados", afirmó.

"¿Cómo se bajan las cifras de delitos? Cuando se tiene una estrategia y se actúa con los recursos que se tiene. Hay un gran poder que es la fiscalización y se puede crear un grupo para poder apoyar con esa tarea", añadió.

Finalmente, Jordán señaló que la Policía debería retomar su facultad de estar a cargo de la investigación del crimen.

"La Constitución dice que la Policía se encarga de la investigación, pero después, en el Código Procesal Penal dice otra cosa. Yo creo que tenemos que revisarlo por el bien de la ciudadanía", puntualizó.