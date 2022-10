Excanciller Rodríguez Mackay pide a la OEA no adelantar opinión antes de su visita al Perú: "Debe tener una naturaleza neutral"

El exministro estuvo apenas 45 días en el cargo para ser reemplazado por César Landa | Fuente: Cancillería

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, manifestó que la OEA ha adelantado opinión con respecto a su próxima visita al Perú para conocer la situación del país tras el pedido del presidente Pedro Castillo.

"Yo creo que la OEA acaba de emitir, incluso en el consejo permanente, una resolución donde justamente da pie a la creación de esta comisión de alto nivel, pero dice en su resolución que respalda y se solidariza con el gobierno democráticamente electo del Perú, eso es demasiado. Su objeto es sobre la base de un pedido, hacer una inspección. Están adelantando (opinión) y eso no pueden hacerlo", manifestó el excanciller en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Rodríguez Mackay aseveró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha perdido la neutralidad en este caso y "dio un paso más que no debe" porque el objeto de la carta democrática no significa "ponerse la camiseta del gobierno".

"La OEA no puede cualificar, no es objeto. Si en el artículo 2 de esa parte resolutiva incluso dice: 'llama a todos los actores concernidos de la sociedad nacional' entiendo que incluye al gobierno. Entonces si llama a los actores ¿por qué los felicita? no puede respaldarlo, esto es importante porque recoge la preocupación del gobierno del Perú, pero la OEA debe tener una naturaleza neutral, ecléctico y ponderado", añadió el exministro.

Por último, señaló que los funcionarios de la OEA vendrán al país a brindar asistencia al gobierno que lo pide porque cree que hay un riesgo en la gobernabilidad del país, pero no tienen calidad coactiva ni coercitiva.

Críticas contra Landa

Miguel Rodríguez Mackay cuestionó, además, que el canciller César Landa mintiera en el Vaticano sobre las razones por las cuales el presidente no pudo salir del país y consideró que debería haber sido más sincero.

"Yo creo que César Landa ha entrado en una etapa que muchos hemos descubierto no tiene los caracteres politivos con la mentira que hemos visto frente al papa. Lo ha visto el mundo entero, es evidente un Canciller que tiene descalificaciones, entonces él debe hacer un mea culpa para realmente mirar si lo que está haciendo es la dignificación de esa política exterior histórica", puntualizó.

OEA enviará delegación

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió de forma unánime respaldar "la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú", por lo que resolvió enviar una delegación "de alto nivel" para que haga un "análisis" de la situación política en el país.

"Designar a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo", se lee en la resolución del organismo supranacional.