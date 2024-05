Familiares de muertos en protestas durante el gobierno de Boluarte llegaron a Lima a exigir justicia: "No somos terroristas"

Gobierno Los deudos de los fallecidos indicaron que realizarán acciones de protesta durante 72 horas en Lima

A más de un año de las protestas sociales de diciembre del 2022 -que iniciaron tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria de la República- los familiares de los muertos que habrían sido asesinados por las fuerzas del orden exigen justicia.

Como se recuerda, dichas protestas que se extendieron hasta el primer semestre del 2023 tuvieron un saldo de 61 fallecidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los cuales 49 fueron civiles que habrían muerto por acción directa de policías y militares, en regiones como Ayacucho y Puno.

Aunque existe una investigación fiscal en ciernes por estos hechos contra la jefa de Estado, el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, así como otros exministros, los familiares de las víctimas llegaron a Lima a exigir la celeridad del proceso de investigación y que, después de tantos meses, se haga justicia.

"No somos terroristas"

Jenny Mendoza, proveniente de Ayacucho; y Rosa Luque, proveniente de Puno, son representantes de la Organización Nacional de Familiares de los Fallecidos y Víctimas de las Protestas de Diciembre del 2022-Enero 2023.

En diálogo con RPP, indicaron que ninguno de sus familiares que habrían sido asesinados por la acción policial y militar participaban en las movilizaciones, ni mucho menos eran terroristas.

"Queremos aclarar a toda la prensa, a los congresistas que se llenan la boca diciendo que nosotros somos terroristas. No somos terroristas, mi hermano no es terrorista ni ha sido asesinado por terrorista. Él nunca tuvo antecedentes policiales, penales ni pisó una comisaría. Jamás", indicó Mendoza, hermana de Jhon Mendoza Huarancca, un hombre de 34 años supuestamente asesinado por la Policía el 15 de diciembre del 2022, en Ayacucho.

"Nosotros, como familia, jamás hemos participado en una marcha, en nada. Ese día, mi hermano salió de mi casa cerca de las 4pm. porque la marcha ya estaba calmada, ya no había disparos (…), los manifestantes solo estaban andando. Nosotros somos vecinos del aeropuerto, del cementerio. Mi hermano tenía una reunión de la empresa, una chocolatada por 24 de diciembre. Él se va a esa reunión y sí o sí debía pasar por la avenida del aeropuerto. Él pasa y a las 4:20pm. lo asesinan sin tener que ver nada de la marcha", precisó.

En ese sentido, Mendoza cuestionó que, pese a la evidencia en video donde se constataría el asesinato por parte de militares, aún la justicia no haya determinado culpables.

"Hay muchos videos de las imágenes donde lo asesinan. Primero, está oculto en las canaletas donde pasa el agua. Los militares, de un momento a otro, salieron como locos a matar, a disparar (…) Mi hermano se oculta en la canaleta, tiran bombas lacrimógenas. Ahí lo matan", sostuvo.

Las víctimas de las protestas fueron enterradas de manera multitudinaria en Puno y AyacuchoFuente: AFP

"Patricia Benavides se ha dedicado a entorpecer el proceso"

Por su parte, Rosa Luque -madre de Cristián Helliot Arisaca Luque, un joven de 18 años que habría sido asesinado por la Policía el 9 de enero del 2023 en Juliaca, Puno- resaltó que las carpetas fiscales han sido derivadas a Lima, y que, por la lejanía y la falta de recursos económicos, tiene dificultades para seguir el caso.

"En el caso de Puno, nuestras carpetas fiscales han sido trasladadas a la ciudad de Lima. En el tiempo en que ha estado Patricia Benavides en el cargo, se ha dedicado a, prácticamente, entorpecer este proceso que no avanza porque se ha cambiado de fiscales las veces que han querido. Es por eso que, hasta el momento, nosotros estamos con el quinto fiscal", indicó.

Al igual que Jenny Mendoza, Luque indicó que su hijo no estaba participando de las protestas cuando habría sido ultimado por la Policía.

"En realidad, mi hijo no estaba participando en las movilizaciones porque él era casi un menor de edad. Apenas en noviembre, había cumplido 18 años (…) Lamentablemente, aquel 9 de enero, mi hijo paseaba con mi familia (…) y nosotros vivimos por aquella avenida pasando el aeropuerto, es la única que llega a mi casa. Ese día salimos para abastecernos de alimentos de primera necesidad, porque había pasado casi un mes y vivimos un poco alejados de la ciudad", relató.

"A eso de las 3pm o 4pm, las cosas se pusieron peor, pero yo ni siquiera me he asomado al aeropuerto (…) Habíamos pasado más o menos 3 cuadras del aeropuerto, ya cerca de mi casa, y venía un helicóptero que volaba muy cerca (y) entraba por toda la avenida del aeropuerto. Nos detuvimos un rato, nos escondimos (...) De pronto, yo me encuentro con mi cuñada y no estaba su pareja (…) Mi hijo vuelve y, prácticamente, a los 10 minutos que se va de mi lado, mi hijo es asesinado cruelmente, porque los policías han salido a matar. Mi hijo no estaba en el aeropuerto, no tenía nada en las manos, no gritaba, no pertenece a ningún partido ni había salido en grupo como nos hacen creer, que son vándalos, terroristas que han muerto porque se han enfrentado", sostuvo.

Asimismo, Luque narró que la Policía no solo habría cometido ejecuciones en las inmediaciones del aeropuerto, sino en otros lugares de la ciudad.

"Yo digo qué había en el aeropuerto para hacer, si el aeropuerto de Juliaca solo es un canchón cerrado, de pura pampa, y las oficinas están a muchos kilómetros de esa avenida. Sin embargo, han salido los policías no solo en el aeropuerto o sus calles aledañas, sino han salido al interior de la ciudad, en otras calles, y en pocas horas han matado a 18 ciudadanos (…) la mayoría han sido jóvenes menores de edad, hay un niño de 15 años y una señorita de 17", indicó.

Asimismo, tanto Jenny Mendoza como Rosa Luque indicaron que han llegado a Lima para exigir justicia. Por ello, en un lapso de 72 horas realizarán acciones de protesta en las inmediaciones del Poder Judicial y el Congreso.

"Nosotros como familiares de los asesinados del 15 de diciembre y el 9 de enero, también estamos todos los familiares de Juliaca, Puno, Cusco, Ica (...), venimos a pedir justicia, no a otra cosa. Justicia para nuestros heridos ya que, hasta ahora, pasó más de un año, tenemos testigos y no pasó nada", señaló Mendoza.

"Nosotros tenemos muchos testigos, como para condenar, ya sabemos quiénes son. Por causa de Dina Boluarte, no podemos hacer nada. Nuestro caso va demasiado lento", puntualizó Luque.