Fiscal de la Nación pidió presupuesto al Ejecutivo y Adrianzén responde que "se tiene que demostrar eficiencia"

El Ministerio Público y el Poder Ejecutivo parecen protagonizar una nueva polémica desatada el último viernes, luego de que la fiscal de la nación, Delia Espinoza, en una entrevista para Búnker, indicara que el Gobierno aún no ha respondido su solicitud de incremento de presupuesto para este año.

La magistrada indicó que el recorte presupuestal a su entidad se ha hecho de manera sostenida en los últimos años. Así lo señaló al explicar el motivo por el cual el Ministerio Público no puede cumplir con celeridad sus funciones.

"Hay tres explicaciones. La primera, hay una alta provisionalidad [de fiscales], y sabemos que la provisionalidad tiene sus debilidades, porque no es lo mismo un fiscal provisional […] que un fiscal titular. Dos, faltan fiscales. No tenemos la cantidad suficiente de fiscales, y eso está vinculado al tema de presupuesto que cada año se nos está disminuyendo en porcentajes muy importantes. Se nos restringe el presupuesto. El año pasado, se nos dio un quinto de lo que hemos pedido y, este año, nos dijeron en marzo, nos tenían que dar los S/1 371 millones de presupuesto adicional y no se nos da respuesta", explicó.

En esa línea, Espinoza Valenzuela consideró que el gobierno de Dina Boluarte está "asfixiando" económicamente a su entidad, lo que ha generado una "crisis presupuestal".

"A estas alturas, puedo decir que, lamentablemente, el Poder Ejecutivo está poco a poco asfixiando en presupuesto al Ministerio Público", aseguró.

"Toda actividad del Estado requiere recursos y está sustentado. No es una exigencia que hacemos al aire, nosotros hemos sustentado con documentos, con informes técnicos, la carencia, la deficiencia que hay […] Cámaras Gesell, peritos, más fiscales, más laboratorios, medicina legal […] No tenemos locales propios, todos son alquileres. Hay una gran crisis, no institucional, sino presupuestal en el Ministerio Público", remarcó.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la fiscal de la nación advierte de la reducción en el presupuesto fiscal para su institución. El pasado mes de diciembre, en una entrevista con RPP, Espinoza Valenzuela señaló que se le otorgó menos de un cuarto del presupuesto que solicitó su entidad para el año 2025, pese a que sustentaron técnicamente el requerimiento.

"Yo les digo algo: hemos solicitado S/12 484 millones, pero solamente nos han dado un poco menos del 25 %, nos han dado S/2 921 millones para el próximo año", señaló.

"Se ha sustentado técnicamente, con documentación, y se ha sustentado a través de nuestro exfiscal de la Nación, el doctor Villena. Eso ha sido una sustentación amplia, muy técnicamente sustentada, pero lamentablemente no se dio oídos a esa solicitud y solamente se nos ha dado S/2 921 millones", agregó.

En esa línea, la fiscal de la nación indicó que el presupuesto asignado solo alcanza para "mantener gastos continuos" y otros, pero no para "generar inversiones" en implementos necesarios para cumplir sus funciones.

"El tema de Medicina Legal es un tema clamoroso, con Medicina Legal tenemos muchas necesidades; por ejemplo, por lo menos 40 morgues a nivel nacional para implementar, para inaugurar e implementar. Hace poco hubo toda una crisis con el tema de las morgues, hubo noticias y, con justa razón, tenía que reclamar la población, pero nosotros estamos precisamente con esos problemas presupuestales", subrayó.

"También hay otro tema: las cámaras Gesel, que son las cámaras especiales habilitadas, acondicionadas para las entrevistas únicas de niños, niñas y adolescentes que tienen la prioridad para ser entrevistados, para que se tenga la entrevista única de los hechos que atravesaron estas víctimas. ¿Saben cuánto cuesta construir una cámara Gesel y acondicionarla? S/385 860 y necesitamos, por lo menos, una cámara Gesel adicional o, por primera vez, en muchos distritos fiscales […], porque actualmente las entrevistas únicas se están programando […] a una semana, a un mes o a más tiempo porque falta cobertura, no tenemos espacio y esa cámara Gesel es imprescindible", puntualizó.

La respuesta del Ejecutivo

La respuesta del Gobierno a lo dicho por Delia Espinoza, el último viernes, llegó ese mismo día, por parte de Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien se encontraba en Arequipa. Ante las consultas de la prensa, el premier respondió criticando al Ministerio Público.

"La lucha contra la criminalidad es una tarea de todos, y cuando digo que es una tarea de todos es una tarea como la que nosotros llevamos adelante en la década de los 80, contra los delincuentes terroristas. Todo el Perú se unió y ahora todo el Perú debe estar unido contra el crimen organizado. La Policía, las FF.AA., el Ministerio Público, el Poder Judicial, y todas las entidades y todos los ciudadanos debemos colaborar en ello. Con cuánta tristeza tengo que recibir la noticia de que un policía que abate a un delincuente termina siendo acusado", indicó.

"Me quiero referir al Ministerio Público. Cómo es posible que nosotros capturemos tanta gente en flagrancia y que luego el Ministerio Público los libere", enfatizó.

En cuanto al pedido de incremento de presupuesto, Adrianzén dijo no descartarlo, pero pidió "demostrar eficiencia".

"Yo no descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública, se tiene que demostrar eficiencia", resaltó.

Asimismo, el titular de la PCM acusó a la Fiscalía de no ejecutar eficientemente su presupuesto y dijo que se reuniría con Delia Espinoza a su retorno a Lima.

"Con relación al presupuesto, el año pasado, ¿cuánto ejecutó el Ministerio Público de su presupuesto para inversiones? Revisen esa cifra y luego me dicen si tiene capacidad o no de ejecución eficiente. 4 % menos. ¿Cuánto dejaron de ejecutar es la gran pregunta?", sostuvo.

"La señora fiscal de la nación me ha pedido una reunión y se la ha concedido. Ahora, regresando a Lima, me voy a reunir con ella, seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos", puntualizó.

Cabe señalar que, este domingo, a través de una publicación en su cuenta de X, el premier volvió a criticar la "eficiencia" del Ministerio Público en un breve texto que acompañaba una noticia sobre la liberación de 16 presuntos criminales capturados en Ate.

"A estas 'ineficiencias' me refiero pero, lo peor es el alto e irreparable costo social que ello demanda", sostuvo.