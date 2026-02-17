Así será la elección del nuevo presidente del Congreso que asumirá como presidente de la república

El Congreso de la República censuró a José Jerí, en calidad de presidente del Parlamento, con lo cual quedó fuera de la Presidencia de la República.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional, reunida en un pleno extraordinario, aprobó las 7 mociones de censura contra Jerí Oré, con lo que Fernando Rospigliosi, titular del Legislativo en funciones, declaró la vacancia del cargo de jefe de Estado.

"Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura contra el presidente del Congreso, encargado de la Presidencia […], la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”, señaló Rospigliosi.

Ante esta situación, Rospigliosi Capurro programó para mañana, miércoles, a las 6pm., la elección del nuevo presidente del Congreso que asumirá como primer mandatario de la república. ¿Cómo será el procedimiento de elección?

Los plazos y el procedimiento

Antes de dar por finalizada la sesión del pleno extraordinario, Fernando Rospigliosi indicó que las bancadas parlamentarias, a través de sus voceros, tienen hasta hoy, a las 6pm., para presentar candidatos a la Presidencia del Congreso.

"El plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vence hoy, martes, 17 de febrero, de 2026, a las 18 horas. Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de las firmas del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido”, indicó.

El procedimiento será el mismo que está estipulado en el artículo 12 del Reglamento del Congreso, el cual establece la forma para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva.

En ese sentido, la normativa establece que las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que dicho grupo esté constituido.

A su vez, la Oficialía Mayor da cuenta al titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, de los candidatos inscritos, ordenando su publicación en tablas.

Durante la sesión plenaria anunciada para mañana, a las 6pm., la Mesa Directiva del Parlamento presidirá la elección que se desarrollará del siguiente modo:

a) La Mesa Directiva hará lectura de los candidatos propuestos, tras lo cual invitará a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación.

b) Luego de ello, el titular del Legislativo deposita su voto en el ánfora e inmediatamente lo harán los demás miembros de la Mesa Directiva y los congresistas escrutadores. Posteriormente, se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación, quienes serán llamados por su apellido en orden alfabético.

c) Culminado el llamado a votar, el titular del Legislativo realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura al sentido de cada cédula sufragada.

d) Terminado el escrutinio, el titular del Legislativo proclama presidente del Congreso al candidato que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

Si ningún candidato obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre los dos que obtuvieron mayor número de votos, siendo elegido el que resulte con mayor votación.

e) A continuación, el candidato elegido presta juramento y asume sus funciones de inmediato. El presidente electo jura ante el titular del Legislativo, con la fórmula de juramentación de uso común, es decir, por Dios y por la Patria; salvo que expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento.

Luego de prestar juramento como presidente del Congreso, deberá prestar juramento como presidente de la república, con la fórmula establecida en la normativa vigente.

Cabe indicar que Fernando Rospigliosi, en entrevista con RPP, expresó que a él no le correspondía asumir la Presidencia de la República en el lapso en que se elegirá al nuevo presidente del Congreso. Además, señaló que todos los ministros continúan en funciones.

"No está considerado que yo vaya a reemplazar al presidente. Lo que queda es, en este caso, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros, que eso sí está establecido desde hace mucho tiempo, no pueden abandonar su cargo", indicó.

"Lo que digo es que el gobierno sigue funcionando. Estamos en una situación completamente inusual y, si se quiere cambiar al presidente Jerí, hay que asumir que eso va a ocurrir, porque esto no está considerado ni en la Constitución ni en las normas. Es una situación que no había ocurrido antes y, en fin, hay que ver cómo se puede resolver, pero el Gabinete sigue funcionando", puntualizó.