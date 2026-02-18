Últimas Noticias
José Jerí se despide de la Presidencia con un video en TikTok: "Me voy con el corazón lleno y en paz"

La última actividad pública de Jerí como presidente fue siendo espectador del cambio de guardia en Palacio de Gobierno.
Pedro Luis Ramos Martinez

·

El destituido mandatario señaló que volverá al Parlamento a cumplir su periodo congresal y enfatizó que "deja encaminado" el proceso electoral.

@josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati #Viral #fyp #peru🇵🇪 #política ♬ Epic Inspiration - Kidmada

El expresidente José Jerí publicó este miércoles un video en su cuenta oficial de TikTok a modo de despedida luego de que el Congreso lo censurara ayer por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja.

El video no tiene ninguna declaración del destituido jefe de Estado, solo un compilado de imágenes donde se observa sus actividades realizadas durante su gestión. Sin embargo, en el post se lee un pequeño mensaje donde asegura que se va con "el cariño de la gente".

"Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar", se lee en el post de José Jerí.

El expresidente confirmó también su regreso al Parlamento para reanudar sus actividades legislativas. "Desde mi escaño seguiré trabajando por el país que soñamos: un Perú seguro y digno para todos", puntualizó.

Siguen investigaciones

Por otro lado, un equipo de fiscales y cuatro agentes de la Policía contra la Corrupción acudieron esta tarde a Palacio de Gobierno para requerir documentos como parte de las investigaciones que se le siguen al expresidente José Jerí por las reuniones extraoficiales con empresarios chinos y las presuntas irregularidades en la contrataciones de mujeres que se reunieron previamente con él.

"Tenemos esta segunda diligencias, las investigaciones son reservadas y no vamos a dar mayor información", declaró a su llegada el fiscal adjunto supremo Ronal Flores, del despacho del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
