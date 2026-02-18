Fiscales y policías llegan a Palacio de Gobierno para realizar diligencias por investigaciones contra José Jerí

No es la primera vez que la Fiscalía realizan diligencias en el Palacio de Gobierno, pues en la gestión de Pedro Castillo se allanó la sede gubernamental. | Fuente: Andina

Un equipo de fiscales y cuatro agentes de la Policía contra la Corrupción acudieron esta tarde a Palacio de Gobierno para requerir documentos como parte de las investigaciones que se le siguen al expresidente José Jerí por las reuniones extraoficiales con empresarios chinos y las presuntas irregularidades en la contrataciones de mujeres que se reunieron previamente con él.

La llegada del Ministerio Público y de la Policía se produce un día después de que Jerí Oré fuera censurado por el Congreso.

El personal policial y fiscal ingresó por la puerta de Desamparados minutos antes de las 4:00 p.m.

"Tenemos esta segunda diligencias, las investigaciones son reservadas y no vamos a dar mayor información", declaró a su llegada el fiscal adjunto supremo Ronal Flores, del despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Se trata de la segunda diligencia en Palacio de Gobierno, pues más temprano acudieron los fiscales Ronal Flores, José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfán, de acuerdo con el registro de la casa gubernamental.

El personal del Ministerio Público ingresó al promediar las 8:48 a.m. y se retiró a las 11:04 a.m.

Cabe precisar que el expresidente afronta investigaciones preliminares por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por los citados casos.

Registro de ingresos a Palacio de Gobierno. Fuente: RPP

Congreso censura a José Jerí

El Congreso de la República aprobó censurar a José Jerí en su calidad de presidente del Parlamento.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó las siete mociones de censura contra el mandatario, luego de aprobarse una cuestión de orden para que se pasara directamente a la votación, prescindiendo del debate.

"Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura contra el presidente del Congreso, encargado de la Presidencia […], la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”, señaló el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi Capurro informó que, de acuerdo con la normativa pertinente, se elegirá a un nuevo presidente de la República este miércoles a las 6:00 p.m.