Heidy Juárez reemplaza a Claudia Dávila en el cargo de ministra de la Mujer | Fuente: PRESIDENCIA PERÚ

La congresista Heidy Juárez Calle es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables luego de juramentar como parte del quinto Gabinete liderado por Betssy Chávez.

Heidy Juárez reemplazará a Clauda Dávila, quien había sido criticada por sus comentarios sobre las expresiones del expremier Aníbal Torres contra la periodista Sol Carreño. Juárez forma parte actualmente de la bancada de Podemos Perú tras su salida de Alianza para el Progreso a inicios de noviembre del presente año.

Reacción desde Podemos Perú

Sin embargo, la bancada de Podemos Perú se pronunció tras conocer la juramentación de Heidy Juárez y señaló que "tomaron con sorpresa y asombro la desginación de la congresista".

"Aclaramos que la decisión es estrictamente personal y se realizó sin consultar a los miembros del grupo parlamentario. Podemos Perú rechaza cualquier tipo de participación o injerencia en las decisiones políticas establecidas por el actual Gobierno", indicó en un comunicado.

A ello se sumó un pronunciamiento del presidente de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien pidió la renuncia de Heidy Juárez a la bancada tras su nombramiento en dicho ministerio. "Podemos Perú no participa, ni tiene injerencia en la desginación de autoridades, ni en las decisiones del Gobierno de Pedro Castillo", expresó.

Agradeceré que presente su renuncia a la bancada de @podemos_peru pic.twitter.com/5UpaP0nt2s — JOSÉ LUNA GÁLVEZ - PEPE LUNA (@JOSELUNA_G) November 26, 2022

Perfil

Heidy Juárez nació en el Rioja (San Martín) el 16 de enero de 1984. De acuerdo con su hoja de vida, es bachiller en Derecho por la Universidad Antenor Orrego en 2010 y obtuvo el grado de abogada en la misma casa de estudios en 2014.

Ha trabajado en el Programa Nacional de Inversión de Salud (Pronis) en el cargo de abogada en la unidad de estudios definitivos en 2020. Laboró como abogada externa de la Demuna en la Municipalidad Distrital de La Huaca desde 2019 hasta 2020.

Fue abogada externa en la Pesquera Ethel Mercedes E.I.R.L. desde 2012 hasta el 2020, asesora legal de la Demuna de la Municipalidad Distrital de Colán en 2019 y asistente técnico legal por el mismo municipio en 2016.

En cuanto a su carrera política, Juárez formó parte del partido político Alianza para el Progreso (APP) desde el 2008 hasta el 3 de noviembre de 2022, según el portal Infogob. Postuló al Congreso en las elecciones de 2016 para Piura por APP sin éxito, hecho que consiguió en las elecciones generales del 2021 con 19 153 votos.

Reunión en Sarratea

En marzo del presente año Heidy Juárez, congresista de Alianza para el Progreso (APP), admitió haber visitado al presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, días antes de que el mandatario asumiera en el cargo.

Así lo reveló al dominical Panorama, donde aseguró que la visita se dio por una invitación a su padre, tres días antes de la juramentación del jefe del Estado. Según añadió, entonces informó de esta visita al presidente del partido, César Acuña.

“Sí he ido (a la casa de Sarratea). Le expliqué al presidente del partido, Cesár Acuña, que había sido una invitación a mi padre. Yo vi a un presidente muy predispuesto en la conversación que se tuvo”, dijo al dominical.

Sin embargo, si bien la congresista aseguró al dominical Panorama que antes de la visita a la vivienda del pasaje Sarratea comunicó al presidente de su partido César Acuña, desde el programa indicaron que luego les llamó a retractarse sobre esta versión.

Incidentes con APP

En octubre del presente año, la congresista Heidy Juárez renunció a la bancada de Alianza para el Progreso después de ser expulsada del partido luego de que haya sido señalado como la persona que filtró los audios entre Lady Camones y César Acuña.

"Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de una investigación interna sobre el audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política", se leyó en una carta remitida a la legisladora.

En respuesta, la congresista Heidy Juárez Calle afirmó que el "topo [del Gobierno] se queda todavía" en el partido que lidera César Acuña. "No he grabado, no he filtrado; es más, emplazo a la señora Anuska Buenaluque a que diga quién ha sido la fuente, quién ha entregado los audios", manifestó.