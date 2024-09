Indeci reporta 46 incendios forestales activos, 18 fallecidos y más de 100 heridos: ¿qué están haciendo las autoridades?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno La presidenta Boluarte solicitó al Ministerio Público abrir investigación ante posibilidad de incendios provocados para expandir áreas agrícolas

El pasado miércoles, el Ejecutivo emitió el decreto supremo que declaró el estado de emergencia en las regiones Amazonas, San Martín y Ucayali, por 60 días, "para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias" ante los incendios forestales.

A dos días de decretarse la medida, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha reportado que, hasta este viernes, se registran 46 incendios activos en 14 regiones del país, siendo San Martín, con 8 siniestros, el departamento más afectado seguido por Amazonas y Cajamarca, con 7 incendios cada uno, y Huánuco, con 5.

En cuanto a pérdidas humanas, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en diálogo con RPP, informó que se tiene 48 fallecidos y 150 heridos, reportados por el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante esta situación, cabe preguntarse cuáles son las acciones que, hasta el momento, viene ejecutando el Gobierno Central para hacer frente a esta situación que continúa perjudicando a miles de ciudadanos en más del 50 % del territorio nacional, con miles de héctareas de áreas naturales y agrícolas destruídas.

Presidenta anuncia que no se dará títulos propiedad en áreas naturales afectadas

La presidenta Dina Boluarte anunció esta mañana que no se dará títulos de propiedad en áreas naturales que hayan sido afectadas por los incendios forestales. Esta decisión, según dijo, será concretada en un "marco legal" que se estaría preparando en los próximos días en Consejo de Ministros.

La jefa de Estado resaltó que tomó esta decisión luego de sobrevolar las regiones de Amazonas y San Martín, con lo que se percató de que, en esta última, se habría provocado los incendios para "agrandar los espacios agrícolas".

"Cuando sobrevolamos la zona de Amazonas, podíamos ver desde el aire que sí, estaban los incendios y quizá estos sean provocados por estas costumbres ancestrales, pero lo que ayer vimos en San Martín es totalmente diferente (...) Ayer lo que veíamos en la zona de San Martín, o en la zona de awajún, que es una zona reservada, y lo digo con suma tristeza: ahí, al parecer, la intencionalidad del incendio es para poder agrandar los espacios agrícolas, porque está todo un terreno agrícola, ya sembrado inclusive, y el incendio sigue para las zonas donde están los bosques", indicó.

"Vamos a tratar en el Consejo de Ministros un marco legal para que (en) estas zonas afectadas por los incendios no se va a reconocer como áreas de cultivo ni de agricultura, menos se va a otorgar títulos de propiedad, porque no es justo que personas con intención, que se dedican no a una agricultura familiar, porque esto no es agricultura familiar, sino agricultura a gran escala, deban quemar hectáreas de terreno para luego, fácilmente, cuando todo está quemado, ingresar con la maquinaria", agregó.

Dina Boluarte indicó que nuestro país "no tiene toda la logística" para hacer frente a los incendios forestales. Fuente: Presidencia Perú

En esa línea, la mandataria solicitó al Ministerio Público que inicie investigaciones ante la posibilidad de que los incendios hayan sido provocados.

"Sobre todo, en la zona de awajún veíamos (que) había buena hectárea quemándose, pero había puntos distintos en mitad, inclusive de lo que ya es zona agrícola, donde había un pequeño espacio de árboles. Se estaba incendiando la parte de los árboles para seguir agrandando su zona agrícola. Eso ya no es costumbre ancestral de que va a llegar la lluvia, eso tiene intención", aseveró.

"Y le decimos al Ministerio Público, ojalá pueda acompañarnos en los sobrevuelos para que pueda verificar y haga la investigación, porque eso sí es un crimen contra el medioambiente, nuestra fauna, las personas que habitan nuestras comunidades nativas en la Amazonía (...) Creo que tiene que haber una actuación firme del Ministerio Público, de la Policía, ahora que la Policía va a tener la investigación de primera mano, debemos actuar con la firmeza que corresponde", agregó.

Por otro lado, la mandataria indicó que "se ha dispuesto que ingrese el avión Spartam en la zona de awajún", ya que "no se va a poder apagar el incendio, así ingresen a la vez cuatro o cinco helicópteros".

"Eso va a ser imposible. Tenemos que hacer uso del Spartam para que pueda entrar repetidas veces con cantidad de agua y podamos atender ese incendio", agregó.

Ministro de Defensa dice que se evalúa el estado de emergencia en otras regiones

Por su parte, Walter Astudillo, ministro de Defensa, indicó a RPP que se evaluará declarar en emergencia otras regiones, previa sustentación del requerimiento por parte del respectivo gobernador regional.

"(Tenemos) tres departamentos en estado de emergencia y estamos en permanente evaluación para que, de acuerdo a la situación, se pueda declarar algún otro departamento. Eso va a permitir a los gobiernos regionales tener mayor flexibilidad administrativa para que puedan responder de mejor manera y más efectiva ante esta emergencia", sostuvo.

"Básicamente (para declarar en emergencia), lo que se ve es la magnitud de los incendiosl. Hay una conversación con el gobernador regional para preguntarle cuáles son sus requerimientos, y si demuestra que sus requerimientos son fundamentados, no tendremos dudas en proponer al Consejo de Ministros su inmediata declaratoria de emergencia", agregó.

No obstante, el titular de Defensa sostuvo que "la declaratoria del estado de emergencia no soluciona el problema", sino que genera "flexibilidad al gobernador regional y local para hacer modificaciones presupuestales y pueda actuar de manera más rápida y efectiva para atender la emergencia". Además, precisó que "las FF.AA. no son las responsables de combatir los incendios", sino que "existen múltiples instituciones como Sernanp, Serfor, bomberos".

"Nosotros como FF.AA. ayudamos porque somos parte del Gobierno, del Estado, y estamos en permanente actividad y ayudando donde se requiera”, puntualizó. Además sostuvo que este martes viajará a Amazonas y Cajamarca para "hacer reconocimiento" de la situación.

El ministro de Defensa indicó que "las FF.AA. no son las responsables de combatir los incendios".Fuente: Presidencia Perú

Por otro lado, el Indeci informó que de 268 incendios forestales en lo que va del año. Las regiones con mayores incidencias han sido Cusco (41), Cajamarca (38) y Huancavelica (26). Además, señaló que hay 198 siniestros extinguidos y 24 controlados.

Además, precisó que inicialmente el fuego se viene combatiendo "por tierra en los ámbitos accesibles a las brigadas terrestres", y que, ante la imposibilidad de continuar por esa vía, se proporciona "apoyo aéreo para verter agua desde las aeronaves (helicópteros con sistema bamby bucket y/o aviones Spartam con sistemas guardian) en coordinación con el CCFFAA".

¿Cuál es la situación en San Martín, donde se reporta la mayor cantidad de incendios?

Desde San Martín, el equipo de RPP reportó que hay un total de 10 incendios activos en dicha región, y que solo en este mes de septiembre se ha registrado 30 de estos siniestros en la jurisdicción.

Uno de estos incendios se activó este viernes en Alto Polish, ubicado en el distrito de La Banda de Shilcayo, exactamente en el Bosque de Chapumba, donde cientos de familias se ven afectadas por el humo y temen que el fugo arrase con sus pertenencias y suelos de cultivo. Además, uno de los pobladores indicó que, hasta el momento, solo han recibido ayuda de los bomberos, serenazgo local y de vecinos voluntarios.

“La única ayuda que hemos tenido ha sido los bomberos, serenazgo y los pobladores de acá y de Tarapoto. Otra ayuda no hemos tenido”, sostuvo.

En San Martín, reportaron que solo tienen ayuda de los bomberos, serenazgo y pobladores | Fuente: Andina

Al respecto, Mario Figueroa, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci en San Martín, en diálogo con RPP, refirió que hay "nueve o diez focos que se están activando" entre ayer y hoy, y que dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) "han comenzado las operaciones aéreas de apoyo contra incendios y se ha atendido inicialmente al sector de Pajarillo", con "cinco misiones de vuelo con éxito".

"Con el decreto supremo promulgado ayer (…) se iniciaron las operaciones aéreas de apoyo. Esto facilita el control y la extinción del incendio, toda vez que hay zonas agrestes muy accidentadas que no pueden ser atendidas por la fuerza terrestre, porque el acceso es sumamente difícil y, sobre todo, no hay fuentes de agua cercanas. Entonces, es sumamente importante la presencia de las aeronaves en la zona, y se está atendiendo en función a la prioridad, ya que hay incendios de mayor prioridad que necesitan una atención inmediata", indicó.

No obstante, señaló que hay posibilidad de que los incendios controlados se reactiven "producto de los vientos".

"Hay factores condicionantes y desencadenantes. Entre los principales factores condicionantes está que, por el déficit hídrico que generan las sequías, y esta falta de humedad de los suelos hacen que las plantas se marchiten, se sequen, que emitan un gas que se llama etileno, que es altamente combustible y facilita la combustión inmediata", explicó.

"Dábamos cuenta que se había controlado cerca de 7 u 8 focos de calor con éxito, pero los vientos en sí (...) y los gases etileno que están debajo, los vientos hacían que vuelvan a avivarse estos incendios y, aparentemente, dábamos cuenta en forma errada y no era así, sino que este peligro antrópico es sumamente dinámico", puntualizó.

En Lambayeque

El equipo de RPP reportó que un incendio forestal se encuentra activo en tres puntos del distrito altoandino de Kañaris, lo que afecta cerca de 40 hectáreas de pastizales, café, maíz y 10 mil plantones de eucalipto, según confirmó el jefe del Centro de Operaciones y Emergencia Regional (COER) Lambayeque, Melvin Rodríguez.

El funcionario detalló que, para prevenir afectaciones en la salud de las personas por la inhalación de humo, se dispuso la evacuación de unas 200 personas de 50 familias. Asimismo, manifestó que dos cabezas de ganado se vieron afectadas por el incendio que ahora es incontrolable.

Rodríguez remarcó que en la extinción del fuego trabajan cuadrillas de bomberos, personal del Ejército, de la Policía, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, comuneros y personal de salud.

En Lambayeque, se ha evacuado a 200 personas por los incendios. | Fuente: RPP

En Cajamarca

Los pobladores del centro poblado Quillugay, en el distrito de San Andrés, provincia cajamarquina de Cutervo, pidieron ayuda a las autoridades nacionales para sofocar las llamas del incendio forestal que viene afectando la zona desde hace dos días, señaló José de La Cruz, poblador local.

El incendio inició luego de que, en una celebración del distrito de Santo Tomás, se elevaran globos de papel que cayeron a un espacio abierto. Los pobladores notaron el fuego a la mañana siguiente y, desde entonces, vienen intentando apagar las llamas con palas y tierra.

De la Cruz teme por el centro poblado pues el fuego, que ya viene afectando a los dos cerros aledaños, se está acercando cada vez más a la zona urbana, donde viven más de 600 personas.

Por su parte, el gerente regional de Cajamarca ha emitido un oficio al ministro de Defensa para tener apoyo logístico para apagar el fuego; sin embargo, aún no han obtenido respuesta.

El gerente regional de Cajamarca ha pedido apoyo al ministro de Defensa para combatir el fuego.Fuente: Andina

En Áncash

Un incendio forestal de grandes proporciones, que estuvo activo por dos días, destruyó 150 hectáreas de pastizales y árboles de pinos y eucaliptos en el distrito de Lacabamba, provincia de Pallasca, región Áncash, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El fuego también ocasionó la muerte de vacas y toros, y arrasó con cultivos de alverja y chocho. El incendio se originó el último miércoles y recién el jueves pudo ser controlado, informó el alcalde del distrito, Juan Vásquez Tolentino.



El burgomaestre, sus regidores y pobladores se sumaron a las labores de extinción del fuego con baldes con agua y ramas.

Vale indicar que colectivos ciudadanos salieron ayer, jueves, a las calles del centro de Chimbote para protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte por no haber declarado en emergencia a Áncash, pese a que la región ya registra 245 incendios forestales con 4 víctimas mortales y la afectación de más de 6 mil hectáreas naturales.