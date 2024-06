Jesús Salazar Nishi: "Perú no decide crecer, no tiene ese plan de desarrollo de largo plazo"

Actualidad "Vecesitamos un plan y una política de desarrollo", dijo Salazar Nishi

En el aniversario 128 de la Sociedad Nacional de Industrias, el presidente saliente de dicha institución, Jesús Salazar Nishi, señaló que uno de los motivos por los que la industria nacional no se ha logrado expandir más es porque el Perú se encuentra sumido en la coyuntura diaria y no ve a futuro.

"Lo que he notado es que todos entienden y comprenden mi discurso y saben que necesitamos un plan y una política de desarrollo. Lo que no vemos son respuestas y consecuencias. El Perú vive entretenido en sus coyunturas de día a día. Y esto no es de los últimos dos años, sino de varias décadas atrás. Perú no decide crecer, no tiene ese plan de desarrollo de largo plazo. Y eso hace que perdamos la posibilidad de construir país y desarrollo", dijo en Ampliación de Noticias.

Presencia regional de la Sociedad Nacional de Industria

En otro momento, Salazar Nishi indicó que antes de asumir la presidencia de la Sociedad Nacional de Industria la presencial regional era precaria. No obstante, durante su gestión ha aumentado y ahora están a puertas de abrir una sede en Chancay.

"Cuando yo asumo la presidencia teníamos solo cuatro sedes regionales y hoy tenemos nueve. Pronto abriremos la décima en la estratégica ciudad de Chancay. Seguimos con presencia regional", manifestó.

"Esto lo decimos porque cuando uno mira el mapa de cómo se desarrolla la economía y, sobre todo, el sector productivo nacional es de terror. El 60% se concentra en Lima y cuando uno empieza a mirar las potencialidades y grandes ventajas comparativas de las regiones que no son trabajadas realmente es un tema de locos", aseveró.

"Hemos hecho convenios con los gobiernos regionales, hemos instalado mesas ejecutivas mixtas, donde está la Academia, la Cámara de Comercio, que son los reales representantes del sector empresarial", finalizó.