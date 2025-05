Minem anuncia modificaciones al reglamento del Reinfo y reafirma su fin para este 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su titular Jorge Montero, anunció modificaciones al reglamento de la ley sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y reiteró que este llegaría a su fin finales de 2025.

Según lo informado, se incorporarán 3 cambios clave en el mencionado decreto supremo. La primera modificación consiste en la derogación del artículo 10 del reglamento aprobado por el DS 009-2025 EM. Este artículo facultaba al MINEM a suscribir convenios específicos con gobiernos regionales para delegarles funciones respecto al proceso de formalización minera integral. Con la derogación, esta posibilidad queda eliminada.

La segunda modificación busca precisar lo referente a la transferencia de titularidad en el registro por sucesión. Se establecerá claramente en la primera disposición complementaria modificatoria que dicha transferencia solo podrá realizarse durante la vigencia del proceso de formalización minera integral.

Este proceso, según la Ley, tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025, con una posible ampliación hasta el 31 de diciembre de 2025.

El MINEM enfatizó que, con esta precisión, queda claro que no existe perpetuidad ni permanencia de las transferencias sucesorias.

"Para que quede claro, no hay perpetuidad ni permanencia de las transferencias de de las sucesorias. Eso nunca existió y ahora va a quedar más claro. No hay permanencia ni carácter hereditario, en tanto no habrá Reinfos y por ende esta disposición ya no estará vigente el próximo año", indicó en conferencia de prensa.

Montero comunicó que el REINFO y todas las normas vinculadas a él se extinguirán cuando finalice el proceso de formalización minera integral, teniendo como fecha máxima el 31 de diciembre del año 2025.

En reemplazo del REINFO, se anunció que el próximo año no habrá un nuevo registro similar, sino una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Esta nueva normativa será la encargada de legislar la actividad formal de estos sectores en el Perú a partir de 2026. El ministerio consideró importante aclarar este punto.