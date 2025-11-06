José Jerí anuncia la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: "Plan vigente quedará sin efecto"

El presidente de la República, José Jerí, reiteró la decisión de su Gobierno de dejar sin efecto el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual -un día antes- cuestionó por ser "de escritorio y lejano a la realidad".

Mediante su cuenta de X, el mandatario remarcó que el plan actual "no nos sirve", por lo que quedará sin efecto. Agregó que se tiene pensada la creación de un nuevo marco normativo basado "en la realidad y pensando en el futuro".

Añadió que esta nueva estrategia estará basada en el plan de seguridad ciudadana que rigió de 2013 a 2018, así como del plan Bratton, elaborado por el exjefe de la Policía de Nueva York, Boston y Los Ángeles, William Bratton, y que, en su momento, buscó ser implementado en la Municipalidad de Lima bajo el mandato de Alberto Andrade.

"Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro. Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, plan Bratton del 02, nuestras instituciones, aportes de quienes han generado resultados a nivel internacional y local, así como de todo patriota que quiera contribuir", indicó.

José Jerí anuncia "actualización del estado de emergencia"

El presidente Jerí anunció el último miércoles la “actualización” del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, con “medidas complementarias a las que ya conocemos”, para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

Durante su participación en una actividad en el emporio comercial de Gamarra; el jefe de Estado indicó que este “cambio de estrategia” se debe a la reacción que han tenido los criminales ante las medidas establecidas desde el pasado 21 de octubre.

“Los planes que hemos establecido, territoriales, el trabajo de inteligencia, tienen una reacción en esos delincuentes. Van cambiando sus estrategias, van cambiando sus formas y nosotros también tenemos que hacer lo propio, cambiar nuestras estrategias y mejorarlas”, apuntó.

“Este cambio de estrategia justamente responde a lo que, en el día de mañana, en el Consejo de Ministros, va a significar la actualización del estado de emergencia con medidas complementarias a las que ya conocemos”, agregó.

