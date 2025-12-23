Josué Gutiérrez sobre cifras del Sinadef: "No es una que sirva para identificar la criminalidad" [VIDEO]

El defensor del Pueblo manifestó que el Sinadef solo tiene un registro general de fallecidos, no está diseñado para identificar y separar causas específicas de muertes por actos delictivos.

Josué Gutiérrez asegura que las cifras del Sinadef no sirven para identificar la criminalidad | Fuente: RPP

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró este martes que las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) no sirven para identificar la criminalidad. En ese sentido, apoyó la postura del comandante de la PNP, Óscar Arriola, quien también sostuvo que dicha institución no da números exactos sobre la cantidad de fallecidos por sucesos delictivos.

"(Sinadef) no es una cifra que sirva para identificar la criminalidad. (Sus cifras) no perdieron validez, son válidas para determinar la cantidad de personas que han fallecido. En el Sinadef es donde se registra todo", indicó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Gutiérrez manifestó que en el Sinadef no se hace la separación de fallecidos por diferentes casos sino que se muestran como una en general. Por ello, expresó que ya están trabajando para presentar un registro que identifique a las víctimas de la delincuencia.

"Cuando nos reunimos en el Conasec no es para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo maquillar una cifra, todo lo contrario, hay que aclarar, precisar y decir con resumen cuál es esa data que sirve para hacer las medidas que corresponda", añadió.

El defensor del Pueblo reconoció que no se ha reducido las cifras de víctimas mortales por la criminalidad en lo que va del Gobierno de José Jerí.

El comandante Óscar Arriola, en entrevista con el programa Punto Final el último domingo, sostuvo que el Sinadef no es un sistema creado para contabilizar los niveles de criminalidad y detalló que solo se registran las defunciones registradas por médicos. Por ello, explicó que el dato que registra la PNP es en base a las registradas por los médicos legistas y el Ministerio Público.

Cuestiona declaraciones del presidente

Por otro lado, Josué Gutiérrez consideró que el presidente José Jerí no tuvo una adecuada expresión con respecto a la lucha contra la criminalidad cuando este señaló que no ha perdido la 'guerra' contra la delincuencia, pero tampoco lo ganará.

"Yo creo que el presidente hace todo lo posible, pero (su declaración) es una reacción instintiva de él y su gabinete... que no responde a un plan o estrategia. Yo creo que el expertiz que tiene el Gobierno (en seguridad ciudadana) es a través de su ministro del Interior y su comandante general", expresó.