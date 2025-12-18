Elecciones 2026: JNE oficializa los resultados de las elecciones primarias de 38 partidos y alianzas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este jueves 18 de diciembre los resultados de las elecciones primarias de 17 partidos políticos y alianzas electorales, un día después de publicar las resoluciones correspondientes a otras 21 organizaciones. Con ello, el organismo electoral culminó la publicación oficial de los resultados de las 38 agrupaciones habilitadas para competir en las Elecciones Generales 2026.

Cada resolución, suscrita por los miembros del pleno del JNE, consigna los resultados del cómputo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre

La oficialización se concretó mediante resoluciones publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.



La proclamación de los resultados de las elecciones primarias precisa que las organizaciones políticas superaron el umbral mínimo de participación exigido, según la modalidad de elección empleada —afiliados o delegados—, y que se encuentran habilitadas para presentar a sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La resoluciones también fueron puestas en conocimiento de la ONPE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como a los personeros legales titulares y los presidentes de los órganos electorales centrales de las agrupaciones políticas correspondientes.

Los candidatos presidenciales para las elecciones 2026

De las 39 organizaciones políticas que participaron en las elecciones primarias, 38 superaron el umbral mínimo de participación exigido, de acuerdo con la modalidad de elección utilizada —afiliados o delegados—, lo que las habilita para presentar fórmulas y listas de candidatos en las Elecciones Generales.

De ese total, 36 agrupaciones presentarán candidatos a la Presidencia de la República. Quedaron al margen de esta contienda el Frepap y Ciudadanos por el Perú, que no inscribieron fórmulas presidenciales.

Según los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos presidenciales de cada partido político son los siguientes:

En la Alianza Fuerza y Libertad, ganó la lista única encabezada por la candidata a la presidencia y exministra Fiorella Molinelli. En el Partido Fe en el Perú, se ratificó la postulación presidencial del exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra. En el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller fue elegido candidato tras obtener los votos necesarios.

En el Partido Sí Creo, resultó electa la fórmula presidencial liderada por el periodista Carlos Espá.

En Un Camino Diferente, se confirmó la postulación de Rosario Fernández, hermana del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández.

En la Alianza Unidad Nacional, el congresista Roberto Chiabra será quien lidere la fórmula presidencial. En el partido Primero la Gente, la abogada Marisol Pérez Tello será la candidata a la presidencia. En Alianza para el Progreso, se ratificó la candidatura a la presidencia del exgobernador de La Libertad César Acuña. En el Partido Cívico Obras, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont será quien postule a la presidencia. En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra será quien lidere la plancha presidencial. En el Partido Morado, Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca, resultó electo como candidato presidencial. En el Partido Demócrata Verde, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Alex Gonzales será quien postule a la Presidencia. En Fuerza Popular, se confirmó la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. En Avanza País, será el congresista José Williams quien postule como candidato a Palacio de Gobierno. En el Partido del Buen Gobierno, la propuesta estará liderada por el exministro Jorge Nieto. En el Partido Demócrata Unido Perú, Charlie Carrasco encabezará la propuesta presidencial. En el Partido Democrático Federal, la fórmula estará liderada por Armando Massé. En Cooperación Popular, fue elegido candidato presidencial el excongresista Yonhy Lescano. En Integridad Democrática, Wolfgang Grozo será el candidato a Palacio de Gobierno. En el Partido Perú Moderno, la apuesta está encabezada por el exsecretario general presidencial, Carlos Jaico. En Ahora Nación, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López Chau será el candidato. En la Alianza Venceremos, el abogado Ronald Atencio resultó electo como candidato presidencial. En el Partido Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez será quien lidere la propuesta a Palacio de Gobierno. En el Partido Libertad Popular, el exministro Rafael Belaunde será el candidato a la Presidencia. En el Partido Somos Perú, la apuesta estará liderada por el exalcalde de La Victoria George Forsyth. En el Partido Frente de la Esperanza 2021, se ratificó la candidatura del exministro de Justicia Fernando Olivera. En partido País para Todos, el humorista Carlos Álvarez será quien postule a la presidencia. En Perú Libre, se confirmó la postulación a la Presidencia del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. En Perú Acción, la fórmula estará liderada por Francisco Diez Canseco. En el partido Perú Primero, la apuesta la encabeza Mario Vizcarra. En el Partido Regionalista de Integración Nacional, Walter Chirinos resultó elegido como candidato a Palacio. En Podemos Perú, se confirmó la postulación a la Presidencia del congresista José Luna Gálvez. En Progresemos, la fórmula estará encabezada por Paul Jaimes. En Renovación Popular, se ratificó la candidatura a la Presidencia del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. En el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama resultó elegido candidato a la Presidencia. En el Partido Salvemos al Perú, Antonio Ortiz será el candidato presidencial (su candidatura se definió con una moneda).