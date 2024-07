"La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad": los puntos clave de la homilia del Arzobispo de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, estuvo a cargo de la homilia del tradicional Misa y Te Deum

La presidenta de la República, Dina Boluarte; el Gabinete Ministerial encabezado por el premier Gustavo Adrianzén; el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana; el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros altos funcionarios públicos estuvieron presentes en la tradicional Misa y Te Deum por fiestas patrias en la Catedral de Lima.

La homilia estuvo a cargo del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, cuyo mensaje se caracterizó por una crítica al manejo político de las instituciones, a la corrupción y a la insatisfacción de las necesidades básicas para la ciudadanía. Además, se hizo una invocación al diálogo nacional de cara a las elecciones del 2026.

"Llegados a un serio límite de deterioro político y social debemos impedir que estalle. Generemos fecundamente, entre todos, un giro fundamental mediante una conversión personal y social", indicó el arzobispo de Lima. Estos fueron los puntos clave de su mensaje.

"La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad"

El arzobispo de Lima hizo una analogía entre el manejo público del Estado y el manejo del templo judío por parte de la orden de los fariseos, descrita en los evangelios bíblicos. En ese sentido, señaló que Jesucristo era seguido "por la gente sencilla" porque encontraban en él sinceridad y transparencia.

"Preguntémonos, ¿por qué la gente sigue a Jesús? Está claro que el templo era un referente caduco al que se asistía por obligación y por temor, convertido en un espacio más de muerte que de vida. Jesús lo reconoce como un lugar en destrucción que suscita mayor destrucción", indicó.

"Los signos de Jesús, en cambio, generan vida y todos lo aprecian, aún si la gente sencilla tuviera otros intereses, Jesús percibe su búsqueda más profunda, y lo vemos curándolos, acogiéndolos, tocándolos y alentándolos (…) Por eso, también hay que preguntarse al revés: ¿por qué la gente no sigue a otros? ¿por qué los desechan y por qué, para ser seguidos, ellos gastan en propaganda en vez de ser sencillos y francos como Jesús? Porque es verdad, la gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo", remarcó.

En ese sentido, Castillo Mattasoglio resaltó que la "profunda sensibilidad de Jesús" nos invita a "abrir un camino nuevo, rompiendo esquemas caducos que aun nos sumergen en la ambición desmedida e inmediata".

"Requerimos salir del cálculo obtuso y de la deslealtad institucional que quiebran todo lo logrado por generaciones enteras y que puede llevarnos a la derrota general", sostuvo.

La presidenta Dina Boluarte llegó a la Catedral de LimaFuente: Presidencia Perú

"¿Cómo es que actualmente producimos enormidad de alimento en el mundo y sigue existiendo el hambre masiva?"

El arzobispo de Lima cuestionó el manejo económico que, desde el sector público, no está enfocado en satisfacer las necesidades básicas de la población. Para ello, hizo un símil con el episodio del evangelio referido a la multiplicación de panes y peces.

"Andrés y Felipe nos muestran dos situaciones límite en las que también hoy estamos cayendo: si no hay plata para comprar, y si es poco lo que hay, es imposible solucionar el hambre", resaltó.

"Para eliminar el hambre hay que producir un montón, hay que ser un país del primer mundo, ¿cierto? ¿Y cómo es que actualmente producimos enormidad de alimento en el mundo y sigue existiendo el hambre masiva? ¿Cómo es posible que tengamos mega proyectos de inversión y nuestro pueblo siga necesitando urgentemente alimentación?", cuestionó.

Castillo resaltó que 43 % de los niños tienen anemia, y 51 % de peruanos tiene "amenaza de hambre o ya con hambre".

"10 millones de peruanos pobres, sin agua ni desagüe. Medicinas, trabajo digno, 18 % de jóvenes ni estudian ni trabajan. Educación de calidad, seguridad ciudadana, 67 % de negocios pequeños sufren extorsión. Ecología sostenible y sana, y por supuesto necesidad de consuelo, de amistad, de reconocimiento, respeto y promoción de dignidad y justicia", enumeró entre las necesidades insatisfechas.

"Se puede producir mucho, pero eso no evita la exclusión de los más vulnerables. Es urgente forjar un Estado verdadera y ampliamente democrático, que promueva el bien común, y combata la evasión tributaria y la desactivación o mal uso de las instituciones porque están hechas para cuidar, promover y defender al pueblo. Quien usa y corroe al Estado, dando prioridad a sus intereses, vive en la deslealtad institucional", refirió.

El arzobispo indicó que "el Perú es nuevamente punto de atracción mundial por sus riquezas (...), pero no hemos logrado construir una sociedad democrática sin que tantos peruanos y peruanas se sientan tan excluidos y discriminados".

"Cada cierto tiempo volvemos a un modelo primario, exportador, sin procurar el desarrollo interno que buscan sinceramente la mayoría de los empresarios peruanos y desea la buena minería protectora del ambiente y las poblaciones (…) El Estado actual aún tiene pendiente la inclusión social", sentenció.

Arzobispo de Lima: "¿Cómo es que actualmente producimos enormidad de alimento en el mundo y sigue existiendo el hambre masiva?"Fuente: Presidencia Perú

"Hemos sido formados en una mentalidad superficial de títulos"

El arzobispo de Lima consideró que la idiosincrasia nacional arrastra una formación "superficial" que se traduce en prejuicios que no permiten la hermandad nacional.

"El mundo de los discípulos y el nuestro tienden a reducir el sufrimiento de la gente a un costo económico, haciéndonos ideas que no corresponden a la realidad. Incluso hoy los peruanos solemos creernos lo que no somos y nos disfrazamos", manifestó.

"Hemos sido formados en una mentalidad superficial de títulos, vestidos, honores, color de la piel, apellidos, apariencias, prejuicios y muchas otras cosas más que no permiten reconocer vivamente el valor extraordinario de cada persona y de cada uno de nuestros pueblos. Por eso concluimos fácilmente: no hay plata no se puede, hay plata sí se puede", agregó.

En esa línea, Castillo realzó la figura de María Elena Moyano -líder de Villa El Salvador que fue asesinada por Sendero Luminoso- como gestora de organizaciones que construyen democracia "desde abajo".

"Jesús con delicadez, hace sentarse cómodamente a los 5 mil en la hierba, como las ollas comunes en las comunidades amazónicas, andinas y costeñas, como María Elena Moyano manifestó: ‘las mujeres organizadas están enseñando como construir democracia desde abajo, demostrando que no solamente pueden sobrevivir sino que pueden impulsar iniciativas orientadas a la generación de nuevos empleos, contribuyendo así al desarrollo nacional y a la posterior transformación social, las que cotidianamente forjan la unidad porque saben que solo unidas podrán proporcionar bienestar a sus hijos", indicó.

"Y reafirma María Elena: el país entero no se ha dado cuenta que desde las organizaciones de mujeres de sobrevivencia y vecinales se está construyendo lo que queremos gestar en un Perú nuevo", aseveró.

El Gabinete ministerial escucha la homilía del Arzobispo de LimaFuente: Presidencia Perú

"Llegados a un serio límite de deterioro político y social debemos impedir que estalle"

El arzobispo de Lima consideró que el país ha llegado "a un serio límite de deterioro político y social", el cual "debemos impedir que estalle", a través de "una conversión personal y social".

"Es preciso y urgente, como ha indicado el Papa Francisco, ayer, un muy amplio diálogo nacional que contribuya a la reconciliación y a la construcción de una sociedad más unida, próspera y fraterna (…) Muy bien puede comenzar este diálogo por la escucha de las necesidades de todos los peruanos y peruanas, especialmente de los lugares más empobrecidos y necesitados, y se pueda llegar a acuerdos justos y verdaderos", manifestó.

"Con ello, vamos forjando un ánimo profundamente reconciliador, basado en la justicia (…), también exige desechar todos los acuerdos ocultos que opacan nuestro futuro", sentenció.

Ante ello, Castillo consideró que las elecciones del 2026 son una oportunidad para que todos los sectores sean representados.

"Que las elecciones del 2026 sean una gran oportunidad para que todos los sectores sean efectivamente representados. El 2018, el Papa Francisco nos dijo: no se dejen robar la esperanza; y recomendó superar un catolicismo de ‘padrecito, se puede o no se puede’, donde solo algunos saben y los demás callan", resaltó.

"Estos años hemos querido seguir esta recomendación, porque para Jesús todos somos indispensables, y se requiere que todos maduremos y participemos en la Iglesia para el mejor caminar de nuestra sociedad, según criterios razonables y de responsabilidad", añadió.

Finalmente, el arzobispo hizo un llamado a los jóvenes peruanos para apostar por el futuro del país.

"Como pastor de la Iglesia quiero dirigir especialmente mi palabra a los jóvenes: ustedes, que son el presente del Perú y también el futuro de la patria, sabemos que muchos no encuentran oportunidades aquí y salen a buscarlas fuera, les pido (..) que tengan siempre en cuenta que ser peruanos es una vocación innata a la que se regresa una y otra vez", señaló.

"Estamos entrando en un camino formativo de nuevas agrupaciones pacificadoras y creativas, en todos los niveles se va gestando un pensamiento y una mirada hacia el bien común de la patria, el deseo profundo de los peruanos está germinando en lazos nuevos que deben hacer caducar los elementos, eternos modos de actuar de la corrupción", puntualizó.

La presidenta se despide del Arzobispo de LimaFuente: Presidencia Perú