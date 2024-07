CCL instó a Dina Boluarte a anunciar medidas concretas para la reactivación económica y lucha contra la delincuencia en mensaje por Fiestas Patrias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Economía Cámara de Comercio de Lima instó a Dina Boluarte a anunciar medidas concretas contra la delincuencia y reactivación económica

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dijo no esperar mucho del mensaje presidencial de la mandataria, Dina Boluarte, por Fiestas Patrias. Sin embargo, resaltó que se debería dar soluciones a los problemas de los peruanos.

“Nosotros esperamos que la presidenta nos sorprenda en este mensaje presidencial dando medidas en relación a la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la reactivación económica, el destrabe de todos los grandes proyectos de inversión, la simplificación y desburocratización del Estado y la mejora de los servicios básicos al ciudadano”, dijo en Enfoque de los Sábados.

De La Tore enfatizó que se necesitan medidas concretas por parte del Poder Ejecutivo para combatir la delincuencia, ya que afecta directamente a la reactivación económica.

“El principal problema que tenemos en el país actualmente es la lucha contra el crimen organizado, que afecta directamente a la reactivación económica porque no es posible y es inaceptable que un microempresario se vea afectado porque tiene que estar pagando cupos. Ha escalado demasiado el tema de inseguridad por extorsión, gota a gota, minería ilegal, etc., entonces esperamos que haya medidas concretas, contundentes para combatir esta lacra”, indicó.

Destrabar proyectos de inversión

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima indicó que se deben destrabar proyectos de inversión para generar un crecimiento económico sostenido. De lo contrario, podríamos regresar al rango del 2 % el próximo año.

“Hay muchas obras de infraestructura, logística, de vivienda que se deberían destrabar y ese impulso es lo que generaría que pueda haber un crecimiento sostenido, porque si no se realiza eso. Si bien ahora las proyecciones de este de todos los economistas van hacia un 3 % o 3.1 %. si no realizamos inversiones es la única manera de mantener el crecimiento, vamos a regresar el próximo año al rango del 2 %”, afirmó.

“El crecimiento potencial en prepandemia estaba en el rango del 5 % y ahora está en 2.6 %. Entonces si no se realizan todas estas inversiones y no aumentamos productividad no vamos a poder seguir creciendo en el futuro y vamos a regresar al orden del 2 %, que no es la idea, porque no reducimos pobreza”, añadió.