María del Carmen Alva sobre caso Rolex: Dina Boluarte “debió aclarar en su momento, se ha enredado en sus declaraciones”

Gobierno María del Carmen Alva sobre situación de Dina Boluarte por caso Rolex: “Debió aclarar en su momento. Se ha enredado en sus declaraciones”

La congresista María del Carmen Alva (No agrupados) se pronunció sobre la investigación fiscal que enfrenta la presidencia de la República, Dina Boluarte, por el caso Rolex. Ella señaló que la jefa de Estado debió aclarar desde un inicio el origen de sus relojes de la marca Rolex.

Esto tras las diligencias de allanamiento -iniciadas el último viernes por la noche y culminadas el sábado por la mañana- en la casa de la mandataria y en Palacio de Gobierno.

“Es lamentable que estemos pasando por esto. Creo que debió aclarar en su momento. Se ha enredado en sus declaraciones. Bueno, está la Fiscalía, se seguirá investigando”, dijo la parlamentaria durante su ingreso a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

María del Carmen Alva llegó la mañana de este lunes a la residencia de la PCM, ubicada en el Centro de Lima, para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien dialogará con parlamentarios de diferentes bancadas.

El premier Gustavo Adrianzén tiene programado este lunes una última reunión con varios parlamentarios, en el marco de la ronda de diálogos antes de que el gabinete acuda al Congreso de la República, este 3 de abril, para pedir el voto de confianza.

Reunión con diferentes congresistas

A la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros también llegaron la congresista no agrupada, Carol Paredes, Katy Ugarte, Silvia Montesa. En este grupo de parlamentarios no agrupados, que no pertenecen a una bancada del Congreso, hay 19 integrantes.

Cabe señalar que luego de esta reunión, en las próximas horas, se realizará una nueva sesión de Consejos de Ministros, como se desarrolla todos los lunes.