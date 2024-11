Maurate dice que no hay "base" para "remover" a titular de EsSalud tras conocerse presuntas omisiones en su declaración jurada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno María Elena Aguilar del Águila fue designada presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre del 2023.

El ministro de Trabajo Daniel Maurate, en declaraciones a la prensa realizadas esta mañana, dijo que no hay ninguna "base" para "remover" del cargo a la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, luego de revelarse presuntas omisiones en su declaración jurada de intereses, presentada al momento de asumir el cargo.

Como se sabe, el dominical Panorama dio a conocer ayer que dicha funcionaria habría omitido consignar que trabajó en una clínica de cirugía estética donde la presidenta Dina Boluarte se habría sometido a intervenciones de esa índole.

Según el programa periodístico, Aguilar del Águila habría emitido recibos por honorarios a la referida clínica particular, correspondientes a diciembre del 2021, y febrero y marzo del 2022. No obstante, cuando fue nombrada titular de EsSalud, en octubre del 2023, no habría consignado dicho vínculo laboral, pese a que la ley lo exige.

Detalle de la declaración jurada de intereses presentada por María Aguilar del Águila en el 2023.Fuente: EsSalud

"Yo no tengo ninguna base como para remover a la señora"

Al respecto, el titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), quien suscribió el nombramiento de María Aguilar como presidenta de EsSalud junto a la mandataria, dijo que no tiene "ninguna base" para removerla del cargo. No obstante, consideró que el tema tendría que investigarse y entonces se vería "qué pasa".

"Yo no tengo ninguna base como para remover a la señora (…) Eso tendrá que investigarse y veremos qué pasa", sostuvo.

Además, dijo desconocer si dicha funcionaria habría trabajado en la referida clínica estética.

"Desconozco eso, en todo caso eso será sometido, me imagino, a una investigación, y ahí veremos qué pasa", resaltó.

Asimismo, Maurate dijo que es "totalmente falso" que la designación de la presidenta de EsSalud haya sido por influencia del dueño de la clínica privada. En esa línea, sostuvo que se le nombró para "que haya paz laboral" y por su "sensibilidad de mujer y persona que conoce el sector".

"[Se le nombró por] una terna que hace el sector, se conversa con la presidenta y se toma la decisión [No hubo] ninguna influencia de nadie", aseveró el ministro.

"Es una persona que conoce el sector, ha sido viceministra de Salud, es una mujer que entró en momentos difíciles para EsSalud, cuando había una movilización de la masa laboral. En consecuencia, lo que hemos querido con ella es básicamente que haya paz laboral y que esa sensibilidad de mujer y persona que conoce el sector pueda desarrollarlo en beneficio de EsSalud", enfatizó.

Finalmente, respecto a los reclamos de los gremios médicos que exigen que Aguilar del Águila sea separada del cargo, el ministro de Trabajo consideró que eso era "normal".

"Siempre los dirigentes sindicales tienen sus pronunciamientos respecto al sector, yo respeto a todos los dirigentes, yo conozco a la mayoría de ellos (…) Ellos siempre tienen una posición discrepante del empleador, los empleadores también tienen una posición discrepante a veces de los trabajadores, y eso es normal en el diálogo social", puntualizó.

Por su parte, tras emitirse el reportaje de Panorama, EsSalud respondió con un comunicado señalando que el nombramiento de su presidenta ejecutiva fue "en estricto cumplimiento de la ley" y rechazó "cualquier insinuación de influencia externa en dicha designación".