Maurate pide a la población "colaborar" con la Policía: "Por lo que veo, no es tan fácil combatir el crimen organizado"

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, en declaraciones a la prensa, se pronunció respecto al avance de la criminalidad organizada en nuestro país, la cual perpetró ayer un atentado con un artefacto explosivo en la sede del Ministerio Público en Trujillo, región La Libertad.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Trabajo (MTPE) consideró que desde el Ejecutivo hay "mucho esfuerzo para combatir" la delincuencia, pero que "no es tan fácil".

"Yo creo que, por lo menos, de lo que yo veo, [hay] mucho esfuerzo para combatir el crimen organizado. Todos los días hay operativos [y] capturas. Por lo que veo, no es tan fácil combatir el crimen organizado", sostuvo.

"Ojalá que todos podamos colaborar [...] entender que los policías son también padres y madres de familia que dejan sus hogares de madrugada para cuidarnos y que muchos, incluso, han entregado sus propias vidas", agregó.

Por ello, Maurate pidió a la población "cerrar filas" en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"De manera que creo que es la oportunidad para hacer un llamado a todo el país, a todas las autoridades y medios de comunicación para cerrar filas en torno a la PNP y ponernos todos en contra del crimen organizado", señaló.

"Es una lucha intensa contra el crimen organizado, que ustedes lo ven todos los días. Pero creo que la población, de alguna manera, está empezando a reconocer los esfuerzos que está haciendo la PNP. El domingo, uno de los medios de comunicación […] sacó la encuesta donde [...] exactamente el 49 % de los encuestados ha dicho que confían en el plan, que confían en la PNP, y que vamos a revertir esta situación. Ojalá que sea con el concurso de todos los peruanos", acotó.

"Es importante [...] que no haya alta rotación de ministros"

Por otro lado, consultado sobre una eventual salida de Juan José Santiváñez del cargo de ministro del Interior, Maurate dijo que todos los miembros del Gabinete están en permanente evaluación, pero consideró que era importante que "no haya alta rotación de ministros".

"Sobre los cambios de ministros, yo soy involucrado, soy ministro de Estado también, de manera que todos los ministros, incluida mi persona, estamos bajo la confianza de la presidenta y del premier; de manera que, si bien yo siempre lo he dicho, es importante que los ministros tengan la posibilidad de desarrollar sus trabajos en mediano plazo, que no haya alta rotación de ministros, que no es buena la rotación de ministros", enfatizó.

"Por supuesto que nosotros estamos bajo la confianza de la presidenta y del premier y ellos en cualquier momento pueden disponer el cambio de los ministros y eso es constitucional y legal", agregó.

Finalmente, el titular del MTPE invocó al Congreso a abordar las observaciones del Ejecutivo a la ley que busca restablecer la detención preliminar para casos de no flagrancia.

"Creo que eso está en el campo del Congreso, ellos tienen su autonomía, sus convicciones, y seguramente resolverán de la mejor manera, como buenos peruanos", sostuvo.

"Nosotros tenemos mucho respeto por la autonomía del Congreso, pero, de hecho, que si podemos hacer una invocación para que estos temas que son muy sensibles y que la comunidad está esperando respuestas sean vistos conforme a sus reglamentos, conforme a sus normas y en el tiempo que sea lo más conveniente para el país", puntualizó.