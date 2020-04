El ministro Benavides informó que su sector prepara una norma que obliga a los colegios privados a ser más transparentes en sus costos. | Fuente: Andina

Desde el próximo 8 de mayo estará habilitado el proceso de matrícula ordenada para absorber al alumnado de colegios privados cuyos padres decidan trasladarlos ante la imposibilidad de continuar con los pagos, debido a la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus.

Según explicó el titular del sector, Martín Benavides, la matricula será ordenada a fin de planificar de manera adecuada este servicio y que se pueda brindar con “la calidad que todos deseamos”.

El ministro de Educación dijo también que se esperaba que hubiera un diálogo entre las escuelas privadas y los padres de familia en busca de soluciones, pero que este no se dio y ahora hay familias preocupadas por su situación y la falta de transparencia de los colegios privados.

Benavides destacó también que algunos colegios sí aceptaron reducir sus pensiones en un acto importante de solidaridad, pero que otros lo han hecho. En esa línea, informó que su sector prepara una norma que obliga a los colegios privados a ser más transparentes en sus costos.

De esta forma los padres podrán saber por qué se puede bajar o no una pensión y que quede claro que no se pueden cobrar algunas prestaciones que no se están dando.

"No me refiero a lo pedagógico porque eso está continuando por lo no presencial (clases virtuales), sino que podrá haber otras prestaciones que no se están entregando y por las que no se debe pagar", indicó.

Además dijo que si luego las familias tuvieran dificultades para asumir las pensiones, dada la emergencia, habrá la opción del traslado a una escuela pública.

Andina