Mininter designó a Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la DIVIAC en reemplazo de Harvey Colchado

El Ministerio del Interior (Mininter) designó al coronel PNP Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la División de Alta Complejidad (Diviac), en reemplazo del suspendido Harvey Colchado.

Como se sabe, el último sábado, Colchado fue separado temporalmente del referido cargo por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional. Dicha entidad inició un procedimiento administrativo disciplinario por una infracción "grave" y otra "muy grave", que se habría cometido en el marco de la celebración del cumpleaños de Harvey Colchado.

A raíz de ello, el Mininter oficializó el nombramiento de un nuevo deje para dicha división, lo cual se oficializó el lunes por la noche en la página web de dicho sector y la plataforma del Estado.

"Conformar el Equipo Especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, de acuerdo al siguiente detalle: Coronel Franco Raúl Moreno Panta, jefe de la (DIVIAC) de la PNP, quien ejerce la coordinación general", indica la resolución suscrita por el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta.

En el mismo documento, se designó al coronel PNP Segundo Pericles Argomedo Vásquez como jefe de la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, como integrante de dicho equipo especial de la Policía.

Cabe resaltar que Moreno Panta ocupó la jefatura de la Diviac en el 2022, cuando el titular del Mininter era Alfonso Chávarry durante el gobierno de Pedro Castillo.

Posteriormente, fue designado jefe de la División de Investigación de Robos (DIVINROB PNP) donde permaneció hasta su cambio a la Diviac.

Abogado de Harvey Colchado niega que torta de cumpleaños haya aludido a allanamiento a casa de Dina Boluarte

El último sábado, el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, como parte de un procedimiento administrativo disciplinario que se le aperturó por una infracción "grave" y otra "muy grave".

Según declaración de su abogado, Stefano Miranda, la medida habría sido originada por la foto de la torta de cumpleaños de su cliente -que fue difundida por terceros a través de las redes sociales- con un decorado que hacía alusión al allanamiento de un local con un ariete. Como se recuerda, dicho procedimiento fue el que se aplicó a la casa de la mandataria Dina Boluarte, el pasado 30 de marzo.

Ante ello, en diálogo con RPP, Miranda indicó que dicha foto fue subida por su cliente a su estado de WhatsApp personal, pero negó que el decorado hiciera alguna alusión al allanamiento del domicilio de la presidenta.

"Ha sido difundida en su estado de WhatsApp como celebración de su natalicio, el día de su cumpleaños, que fue regalada esta torta por el personal de protocolo de la Diviac, y por sus compañeros de trabajo", indicó.

"Lo que estamos haciendo el día de hoy (es) hacer ver que no ha sido alusión al allanamiento de la casa de la presidenta, y que ha sido una torta preparada con una temática, días antes de su natalicio, y la persona que ha preparado la torta es clara en señalar que es producto de la acción de la Diviac, de manera constante", agregó.

Asimismo, el jurista sostuvo que la interpretación personal de un decorado no debería ameritar siquiera la apertura de una investigación.

"Las interpretaciones que podamos tener las personas tienen que ser acordes al derecho disciplinario, y el subir una fotografía por celebración de tu cumpleaños, me parece que no debería ni siquiera ameritar una investigación", aseveró.

"Vamos a pedir el levantamiento de la medida, para que esta misma oficina de Disciplina que ha emitido esta resolución, reconsidere con nuevos hechos que estamos presentando, que acreditarían que no es una mofa contra la presidenta, que no lo ha presentado con una situación de difundir ante los medios de comunicación, y que la interpretación de una periodista, fuente abierta, no significa una clara difusión y daño de la imagen institucional", sostuvo.