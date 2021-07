Ministra de la Mujer hizo un balance de su gestión. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, informó que su sector tiene alrededor de 210 mil casos atendidos este año "en todos los servicios": Centros de Emergencia Mujer, Servicios de Atención Urgente, equipos itinerantes, Línea 100, estrategia de trabajo en zonas rurales y programas preventivos.

"Claramente ha habido una mayor cantidad de casos atendidos porque el año pasado, al llegar la emergencia, agarró desconcertados a todos y los servicios se cerraron durante una primera fase, centrándose más en la protección de los profesionales que en la atención a la población, eso ya lo hemos descartado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Loli destacó, además, que se ha aumentado el número de personas en la Línea 100 debido a un incremento en más del 135% en el número de llamadas porque se trataba del único servicio operativo. Pese a esto, la ministra reconoció que, según cifras del INEI al 2020, solo el 27% de las mujeres que manifiestan haber sido agredidas acuden a uno de estos servicios.

"Las razones por las que no van sí incluyen el tema de la confianza (con los servicios que ofrece el Estado), pero no solo, la mayor parte de los casos es que el 52% de las mujeres no va a denunciar porque considera que no es necesario y eso tiene que ver con la alta tolerancia a la violencia contra las mujeres que existe en nuestro país de todas las personas", explicó.

"No solamente de los varones, sino de las mujeres. Hay circunstancias en las que piensan que pueden llegar a algún tipo de acuerdo, o pueden perdonarse en pro de que siga la relación y no necesariamente denuncian. Estamos mejorando la capacidad de respuesta del Estado ampliando los servicios, pero también fortaleciendo las capacidades de distintos servicios que te brindan a lo largo de toda la ruta de acceso a la justicia", agregó.

Reactivación de servicios del Ministerio

En otro momento, la ministra Loli señaló que la violencia contra la mujer es un problema que afecta al país desde hace muchos años y cuya solución "no es rápida", menos en una gestión de gobierno "tan corta". Sin embargo, destacó que en los meses que ocupó este cargo se ha podido avanzar en algunos aspectos importantes.

Loli resaltó que, a su llegada al sector, encontró que los servicios para atender casos de violencia contra la mujer "estaban en una atención mínima debido a que se había priorizado la protección de los profesionales que atendía ahí" por la pandemia, pese a que durante este periodo los índices de violencia contra la mujer habían aumentado considerablemente.

"Por eso es de que en enero de este año logramos que se considerara que todos los servicios que había en el Ministerio en materia de violencia hacia las mujeres, pero también de atención a las poblaciones vulnerables, sean declarados servicios esenciales y, por lo tanto, como atenciones que no podían parar en ninguna circunstancia", explicó.

La ministra destacó que esto permitió, por un lado, fortalecer los servicios del Ministerio, pero también "reorientarlos a dar una mejor respuesta a la población porque usualmente esperaban a que la gente llegue", pese a que en la primera parte de la pandemia había una restricción para que las personas puedan salir de su casa.

"Hemos desarrollado un trabajo de equipos itinerantes que van a los lugares donde están las víctimas que requieren ser atendidas y estamos dejando 957 equipos itinerantes, con más de 3200 profesionales que están a cargo en todo el país, lo que ha permitido que se haya recibido un triple de denuncias y pedidos de apoyo este año con relación al año anterior", detalló.

