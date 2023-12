Alberto Otárola: "Ningún testimonio me sindica a mí o a la presidenta como responsables" de muertes en protestas

Judiciales El premier descartó que el Gobierno vaya a proponer un adelanto de elecciones

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció respecto a las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad en las muertes de ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado.

Sobre ello, el jefe del Gabinete indicó que no aceptará ninguna atribución por esos hechos, pues "no hay ni un solo testimonio" que atribuya alguna responsabilidad contra él o la presidenta Dina Boluarte respecto a los fallecidos.

"Nosotros nos hemos sometido a la investigación de la justicia y lo vamos a seguir haciendo, pero no vamos a aceptar la atribución de esas muertes porque ninguno de los más de 500 testimonios que han ido allá, bajo el gobierno de la señora (Patricia) Benavides, ninguno, ni en la forma ni en el fondo ni de manera directa o indirecta han sindicado ni a la presidenta ni a mí como responsables de esas muertes", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la jefa de Estado "pidió perdón" a los deudos de las víctimas mortales, pero no para atribuirse alguna responsabilidad penal.

"Hay muchos casos en la historia en los que lamentablemente ocurrió esto. La presidenta (…), en su mensaje de 28 de julio, pidió perdón y lo hizo correctamente, no por atribuirse una responsabilidad penal, sino por el sufrimiento de los deudos de estas familias y las contingencias que se generaron por quienes controlaron las protestas (que) regresaron de manera violenta el 4 de enero. Eso se tiene que investigar", resaltó.

Asimismo, negó que en alguna sesión de Consejo de Ministros se hubiera atribuido la participación de la agrupación terrorista Sendero Luminoso en las movilizaciones de esos meses.

"Eso es absolutamente falso, puedo citar a todos los ministros y exministros que estuvieron en ese momento (…) En ningún momento se mencionó que esto era responsabilidad de Sendero Luminoso. Ninguna de las actas consigna esta opinión deleznable (…) Hemos lamentado las muertes y exigimos que se sepa la verdad", indicó.

"Lo importante acá es lo que dicen las autoridades competentes y no los chismes de unos ministros que vienen recorriendo (…) Somos muy serios en someternos a la investigación de la justicia", agregó.

Descarta adelanto de elecciones

Por otro lado, Otárola Peñaranda descartó que el Ejecutivo insistirá en algún proyecto de adelanto de elecciones, ya que "estamos en otra etapa, estamos en un país estabilizado, con instituciones firmes".

"Las autoridades son elegidas hasta el 2026. Ni la coyuntura ni las circunstancias dan para reencaminar al país hacia otra crisis política buscando el oportunismo de algunos que piden adelanto de elecciones cuando ya no estamos en esa etapa", señaló.

Asimismo, calificó como "un grupo pequeño de ciudadanos" a los que aún insisten con la posibilidad de adelantar las elecciones.

"Hay un grupo pequeño de ciudadanos que han salido a hacer política y a pedir adelanto de elecciones, no sé a quién están representando. Ojalá que formen un partido político, y entren al debate público. Esa posibilidad está absolutamente descartada", resaltó.

En otro momento, cuando se le mencionó la alta desaprobación que mantiene el Gobierno en las encuestas, el ministro sostuvo que no están trabajando, considerando dichas cifras.

"Yo he visto un recibimiento multitudinario de la presidenta en Apurímac, no sé si ahí hay encuestas. Nosotros no estamos trabajando para las encuestas (…), estamos seguros de que van a mejorar. Que sigan haciendo encuestas, no tenemos ningún problema", aseveró.

Finalmente, subrayó que "el país está en una estabilidad política y este Gobierno ha controlado más de 500 manifestaciones violentas".

"Le hemos devuelto estabilidad política al país que se estaba yendo al borde del abismo", puntualizó.