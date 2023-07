César Vásquez negó que su designación al frente del Minsa se deba a un acuerdo político entre APP y el Gobierno

Gobierno Ministro de Salud negó que su designación se deba a un acuerdo político entre APP y el Gobierno

El ministro de Salud, César Vásquez, negó que su designación en el sector sea parte de un supuesto pacto entre Alianza para el Progreso (APP), partido político liderado por César Acuña, y el Gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones a los medios de comunicación, el también excongresista, quien recientemente pidió licencia a su militancia en APP, señaló que su llegada al Gabinete Ministerial, encabezado por Alberto Otárola, se debe a su experiencia en el sector Salud.

“Descarto y niego tajantemente que mi presencia como ministro se deba a un acuerdo político. A mí me convocan en función a mi experiencia y trayectoria, que es conocida en el medio, sobre todo en el tema de salud. No ha habido ninguna coordinación con el presidente del partido [César Acuña]”, declaró.

“Cuando me hacen la entrevista final la presidenta [Dina Boluarte] me dice que han decidido nombrarme ministro. Lo que le pedí, por respeto al partido, es usar mi teléfono para comunicarle al presidente del partido [César Acuña] que por responsabilidad política y ciudadana acepté el cargo y que iba a pedir licencia. No ha habido un pedido de autorización o una coordinación”, añadió.

Asimismo, César Vásquez dejó entrever que César Acuña no tomó bien su designación en el puesto, porque podría generar cuestionamientos.

“Obviamente este tipo de cuestionamientos son naturales. Daba a entender que había una coordinación y eso podría afectar al partido. […] Me dijo que era una decisión personal y que no la compartía porque iba a generar cuestionamientos, pero si había decidido y estuvo de acuerdo de que pida licencia”, respondió.

¿Qué dijo sobre las fotos con Pedro Castillo?

En otro momento, el ministro de Salud se pronunció sobre las fotografías con el expresidente Pedro Castillo y el exfuncionario Auner Vásquez Cabrera, sindicado como uno de los miembros del denominado 'Gabinete en la Sombra'.

Al respecto, el integrante del Gabinete Ministerial respondió: “Yo vengo de Chota, ahí nos conocemos todos los paisanos”.

Aclaró que durante la gestión de Castillo Terrones tampoco hubo “coincidencias ideológicas”, debido a que él tiene otra “línea” de trabajo.

Sobre la foto con Auner Vásquez, señaló que su vínculo fue estrictamente profesional durante un periodo “no muy largo”.

“Cuando participó en el gobierno de Pedro Castillo no he tenido ninguna comunicación laboral, no ha habido mayor contacto con él”, alegó.

Es menester precisar que el ministro de Salud brindó estas declaraciones tras realizar una visita inopinada al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador.