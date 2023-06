¿Cuáles son los retos que enfrenta César Vásquez como nuevo ministro de Salud?

Tras la renuncia de Rosa Gutiérrez al Minsa y la designación de César Vásquez como nuestro ministro de Salud del gobierno de Dina Boluarte, la nueva gestión se encuentra bajo todos los focos. Ello, debido a que en la actualidad todavía se mantiene alto el número de contagios por dengue, sobre todo en las regiones del país.

Ante ello —y para no cometer los mismos desaciertos de su antecesora—, es inevitable la pregunta: ¿cuáles son los principales retos que enfrentará el ministro Vásquez al frente del Minsa?

Percy Minaya, alto comisionado del Minsa contra el dengue, y Esteban Silva, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responden a esta interrogante en una de las carteras más cuestionadas del gobierno de Boluarte Zegarra.

Percy Minaya: Nuestros gobernadores quieren participar, pero no encuentran los canales

Percy Minaya, alto comisionado del Minsa contra el dengue, señaló que los principales retos que asumirá el ministro Vásquez estarán relacionados a contener la propagación del dengue y mejorar el primer nivel de atención. Asimismo, resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada con los gobiernos regionales y otros ministerios.

"Son dos vertientes que se tienen que asumir: la primera, inmediata, sigue estando en la lucha contra el dengue. Y eso supone una revisión, ratificación o rectificación de las estrategias que se están siguiendo para el control. Yo, en la figura de alto comisionado, estoy trabajando, por ejemplo, con las regiones en el norte. Pero hay que ver también que hay situaciones que van avanzando en los distritos de Lima. Si bien se han trabajado algunas estrategias, se tienen que intensificar y darle más potencia a estas intervenciones, lo que requiere un aparato más organizado y financiamiento. Debe trazarse una meta y rendir cuentas al ciudadano de lo que se está haciendo", dijo en entrevista para RPP Noticias.

"Lo segundo, en lo que se refiere a otras intervenciones de salud pública, lo que hay que mejorar es el primer nivel de atención. Eso es clave no solo ahora, sino para la proyección de los problemas que podrían acontecer con el alza de temperaturas en el norte del país. Fortalecer el primer nivel de atención implica una articulación con los gobiernos regionales para poder utilizar apropiadamente los recursos, y también con el sector economía para poder solventar las inversiones que se requieren (...). Nuestros gobernadores tienen disposición a apoyar. Lo que no encuentran son los canales que requieren para movilizar más rápidamente sus recursos. Esto requiere coordinación con los gobiernos nacionales y el Ministerio de Economía", agregó.

Esteban Silva: "César Vásquez tiene una imagen propia que reivindicar"

Por su parte, Esteban Silva, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mencionó que el nuevo titular del Minsa debe mejorar la comunicación a nivel institucional y al mismo tiempo reivindicar su imagen por las investigaciones en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

"César Vásquez se enfrenta al reto de mejorar y recuperar la gestión del Ministerio de Salud frente a la creciente evolución del dengue en el Perú, cuestionada desde todos los frentes políticos por la falta de prevención y que ha incluido una denuncia constitucional bajo cargos de homicidio culposo y demora de actos funcionales contra su predecesora Rosa Gutiérrez. Se necesita mejorar la comunicación institucional y sincerar los datos que posee el Ministerio respecto del conteo de muertos, los hospitales mal equipados, entre otros", dijo a RPP Noticias.

"Asimismo, Vásquez tiene una imagen propia que reivindicar, ya que los medios están haciendo eco de las investigaciones por tráfico de influencias. Si esto gana relevancia, la imagen de su gestión y del propio gobierno pueden verse afectadas frente a la población", añadió.

Danilo Salazar: "No queremos un ministro reciclado"

En tanto, previo a la designación de Vásquez, el presidente de la Federación Médica del Perú, Danilo Salazar, mencionó en Ampliación de Noticias de RPP que esperaba un funcionario que no haya sido reciclado y que se enfoque justamente en mejorar el primer nivel de atención, un problema que el Perú acarrea hace más de diez años.

"Nosotros planteamos que el nuevo ministro sea, en primer lugar, un líder. Y lo segundo es que tenga un buen equipo de gestión. Lo tercero es que no tenga ningún viso de corrupción. Y lo más importante es que no tenga ningún tinte político. Tampoco queremos un ministro reciclado. Hemos vivido los últimos 20 años que ahora son líderes de opinión, pero lamentablemente la salud no ha cambiado absolutamente nada", aseveró.

"Hace diez años se firmaron 23 decretos legislativos de la reforma en la salud. Lamentablemente, no hubo ninguna reforma y todos esos decretos legislativos estaban orientados a mejorar el primer nivel de atención. Y no se ha dado absolutamente nada(...). El año pasado, en el mes de mayo, Defensoría del Pueblo dijo que el 77% del primer nivel de atención de Lima tiene una capacidad instalada inadecuada, que se refleja en una estructura obsoleta, que no hay equipos, no hay insumos y faltan recursos humanos. Han pasado diez o 15 años, muchos ministros y no ha cambiado en nada", finalizó.