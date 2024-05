Vocero del Gobierno dice que "no existe la menor preocupación" de Dina Boluarte por denuncia constitucional

El pasado 27 de mayo se conoció que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Al respecto, Fredy Hinojosa, vocero presidencial, dijo que este procedimiento parlamentario no genera preocupación en la mandataria, ya que, tanto para ella como para el Gabinete, existe la confianza en que esta denuncia no prosperará y terminará archivándose.

"La presidenta de la República continúa intensificando las acciones para solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestro país. En ese sentido, no le preocupa el procedimiento congresal respecto a la denuncia, más aún cuando se tiene la certeza de que no existe ilícito alguno, de tal manera que hay la plena confianza que esta denuncia no va a prosperar y, reitero, no existe la menor preocupación de parte de nuestra presidenta en ese sentido", dijo en conferencia de prensa.

Cabe recordar que, según el documento al que tuvo acceso RPP, la mandataria es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

Este documento se encuentra en el área de trámite documentario del Congreso para luego pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde los parlamentarios tendrán que iniciar el proceso respectivo.

La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, a cambio de Decretos y leyes otorgando presupuesto para la Región Ayacucho.

El martes pasado Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, señaló que la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’ recién será dada en cuenta durante la próxima sesión de dicho grupo de trabajo el próximo martes.

El trámite que seguirá la denuncia constitucional

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, explicó en RPP que, actualmente, el documento se encuentra en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, el cual en 5 días hábiles deberá emitir un informe de procedencia o no de dicha denuncia.

"El procedimiento de la acusación constitucional está en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. En este momento, la denuncia que ha remitido ayer el fiscal de la Nación está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser un informe previo de procedibilidad. Entiendo que eso se realizará, de acuerdo al reglamento, en los próximos 5 días útiles de haberse recibido", explicó.

"Hoy hay Comisión Permanente, lo que se espera quizá es que esta denuncia constitucional se dé cuenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) de manera que se inicie el proceso", precisó.

En esa línea, el exoficial mayor del Congreso señaló que tras la eventual aprobación del informe, este es elevado a la Comisión Permanente, la cual debería dar un plazo de 15 días para que se den las investigaciones del caso.

"Primero se aprueba en la SAC para que luego el informe sea elevado a la Comisión Permanente, la cual recién daría un plazo de 15 días hábiles para que procesen las investigaciones, conforme lo hizo con el señor Castillo, y terminaría la investigación con la presencia del abogado de la señora Boluarte o de ella (…) El trámite del Congreso terminaría hasta antes de acusarla ante el pleno, en caso se interprete que esa acusación es expresamente, restringidamente, ante el pleno", aseveró.

En ese sentido, Cevasco indicó que el Parlamento "debe definir" si aplica en este caso los mismos términos que aplicó con el expresidente Pedro Castillo, cuando determinó que este podría ser acusado por delitos no previstos en el artículo 117 de la Constitución Política.

"Este Congreso debe definir si va a usar los mismos criterios que aplicó para el señor Castillo, o una interpretación distinta para evitar que sea investigada la presidenta y coincidir de cierta forma con lo que ha venido haciendo el Congreso de protegerla en aras a la gobernabilidad del país", sostuvo.

"Hay que pedirle al Congreso coherencia. Eso no quiere decir que esa coherencia que se aplique vaya en contra del Gobierno. Pero el mensaje a la población de que interprete de manera distinta casos aparentemente similares podría generar también una interpretación del comportamiento del Congreso de estar apoyando políticamente a una presidenta que no tiene su propia mayoría ante el Parlamento", resaltó.