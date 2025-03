Morgan Quero sobre casos de extorsión a colegios privados: "Vamos a estar ahí para respaldar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las clases escolares en diversas instituciones educativas privadas iniciaron este lunes, 10 de marzo; sin embargo, varios colegios se han convertido en blanco de los extorsionadores, que piden exorbitantes cifras a cambio de no atentar contra directivos, profesores, estudiantes y padres de familia.

RPP dio a conocer que esta situación es la que vive la comunidad educativa del colegio particular San Vicente de Comas, donde han tenido que pasar a las clases virtuales para salvaguardar la integridad del estudiantado.

El ministro de Educación Morgan Quero fue consultado por las acciones que su sector está tomando para contrarrestar esta situación que pone en riesgo a miles de estudiantes. Al respecto, el titular del Minedu sostuvo que "estamos seguros", porque está en coordinación con el ministro del Interior Juan José Santiváñez.

"Aquí estamos seguros, aquí estamos trabajando por nuestros niños. He coordinado con el ministro del Interior. Él, a su vez, me ha informado también en esa coordinación permanente […] que están desplegando una intervención estratégica para dar un golpe certero a esos grupos de extorsionadores que, en esta zona de Lima Metropolitana, estarían extorsionando a algunos colegios privados", indicó.

"Nosotros vamos a respaldar el trabajo unificado que hacemos desde el Minedu a través de las brigadas de autoprotección escolar. Este año vamos a movilizar a más de 50 mil, trabajamos con las juntas vecinales […] Estamos comprometidos en esa articulación permanente a través de todas las direcciones regionales de educación o las gerencias regionales de educación para fortalecer esa respuesta ante el crimen cuando extorsione colegios privados", añadió.

No obstante, al requerírsele precisiones sobre el trabajo coordinado que se está ejecutando con el Mininter, Quero Gaime aseguró que se pondrá "tras las rejas a esos extorsionadores" y que "seguramente, en los próximos días ustedes tendrán noticias en relación a eso”.

Además indicó que los colegios privados pueden recurrir a la virtualidad si lo consideran necesario y que, "desde ayer", se está coordinando con los directores de esos planteles.

"Por eso, hay una virtualidad, entiendo, en algunos de esos colegios. Ellos definirán las mejores modalidades hasta que se sientan en las mejores condiciones […] Vamos a estar ahí para respaldar a las familias, a los niños y a las niñas", sostuvo.

“Nosotros hemos estado en coordinación, desde ayer, con los directores de instituciones educativas privadas que están alertas y atentos. Lo primero es la seguridad de los niños y niñas y se han hecho las coordinaciones ya con el Mininter y la PNP. Así que vamos a seguir adelante en favor de la educación”, acotó.

Más de 1200 escolares afectados por extorsión en colegio de Comas

El personal directivo y los padres de familia del colegio San Vicente de Comas, en los dos últimos meses, han recibido mensajes intimidatorios de criminales que, incluso, semanas atrás, dejaron un artefacto explosivo en el local que pudo ser desactivado a tiempo. Debido a esta situación, las autoridades del plantel han decidido realizar clases de modo virtual para no exponer a su comunidad educativa.

Según indicó una de las madres de familia a RPP, los mensajes extorsivos llegaron a través de los grupos de WhatsApp de los padres de los estudiantes. Además, el director del centro educativo habría recibido otros en los que le exigen un pago de más de S/100 mil y S/200 semanales para no atentar contra la institución.

"[La amenaza] es contra todos. El mensaje ha llegado a través de los grupos de WhatsApp […] y hemos podido ver algo amenazante que no va solo contra el colegio sino también contra los padres y nuestros hijos, que todos los días vienen. Mi hija de cuarto año de secundaria está atemorizada, incluso me dice ‘pero cómo voy a ir, ¿y si me pasa algo?', señaló la madre de familia.

"El director nos ha dicho que ha llamado al Mininter, al Minedu, que está apoyando la Policía, pero no se garantiza la total seguridad", agregó.

El colegio San Vicente tiene un promedio de 1200 estudiantes repartidos en los niveles inicial, primaria y secundaria que no saben cuándo podrán tener clases presenciales, pues la amenaza contra el plantel es patente.

"El director nos ha dicho que, por el momento, no hay una fecha de hasta cuándo será la virtualidad, porque esto va a entrar en investigación, pero sí, por el momento, transitoriamente, van a ser las clases virtuales. Inicial sí no va a tener clases, en lo que son alumnos de 3 y 4 años, hasta el mes de abril, por lo menos", indicó la madre de familia.

"La verdad, también estamos atemorizados, porque imagínese que nos pase también a nosotros algo, a nuestros hijos [...] Lo que pedimos es el apoyo de la Policía, del Ejército y de todas las autoridades de acá, locales, de la municipalidad, de mayor serenazgo, mayor control", aseveró.