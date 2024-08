Oficial de Salud de Unicef advierte brecha en inmunización de menores de 36 meses en Perú "por desconfianza en las vacunas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Albrecht indicó que es preocupante que estemos en alrededor de 40 % de cobertura de vacunas contra sarampión y polio en menores de 36 meses

Carlos Albrecht, oficial de Salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en diálogo con RPP, indicó que existe una "brecha bastante importante" en las metas de inmunización a menores de 36 meses en nuestro país, contra enfermedades como sarampión y polio, por desconfianza en las vacunas por parte de los padres de familia.

El especialista explicó que, el año pasado, el Perú terminó en un 62 % de cumplimiento de metas de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores en dicho rango etario, siendo que la meta es de 95 %.

"El año pasamos hemos terminado en un 62 % de cobertura en menores de 36 meses. Entonces, vemos que tenemos todavía una brecha bastante importante para llegar a ese 95 %", sostuvo.

"Uno de los principales motivos es la desconfianza hacia las vacunas"

En esa línea, Albrecht indicó que uno de los principales motivos por los cuales nuestro país no ha llegado a las metas de cobertura es la desconfianza de los padres de familia hacia las vacunas.

"Uno de los principales motivos es la desconfianza hacia las vacunas por parte de los padres. Muchas veces, las familias jóvenes que no han experimentado las enfermedades que ya se eliminaron gracias a las vacunas, no ven la necesidad de vacunar si hace muchos años ya no hay esta enfermedad. Pero recordemos que este año tuvimos un caso de sarampión en el Perú, y el año pasado tuvimos también casos derivados de polio en la parte de la Amazonía del país", aseveró.

"Yo entiendo que es la desconfianza. Son enfermedades que, hace muchos años, no se presentan casos", remarcó.

Albrecht consideró que, en los últimos años, se difundió un bulo falso acerca de que las vacunas producían autismo en los niños. En ese sentido, descartó plenamente esa información por no ser información científica corroborada.

"En realidad, eso viene ya de muchos años, de una publicación que apareció en una revista que años después tuvo que retractarse, porque se vio que no había veracidad científica en lo que estaban publicando; pero muchas personas toman esos estudios para decir lo que están mencionando, pero en realidad no hay evidencia de que cause el autismo", apuntó.

El especialista de Unicef señaló además que hay algunas vacunas cuya falta de cobertura "preocupan más que otras, por ejemplo, si hablamos de las inmunoprevenibles, como sarampión y polio, (que) son vacunas marcadoras, trazadoras", las cuales, hasta este momento, han cubierto el 40 % de la meta.

"Si vemos el avance de esas dos vacunas, a la fecha, estamos en alrededor del 40 % de cobertura y estamos terminando agosto. Entonces, hay una brecha que cumplir, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, la vacuna de VPH, la del virus del papiloma humano, que este año se amplió y se administra tanto a niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, hasta los 18 años. En este caso, sí tenemos una cobertura por encima del 90 % en todas las regiones del país", resaltó.

Albrecht afirmó también que en las vacunas contra sarampión y polio implican más de una dosis, "de polio, son tres; de sarampión, son dos", lo cual hace que los padres acudan solo para aplicar las primeras dosis a sus hijos.

"Las primeras dosis son las que los papás van con más cuidado para aplicarlas a sus hijos, pero en la segunda vemos bastante diferencia entre la cobertura. La primera puede estar en un 80 % y la segunda en 60", explicó.

Ante esta situación, Albrecht indicó que UNICEF, en alianza técnica con el Minsa, está lanzando la campaña “Las vacunas salvan vidas”.

"Justamente, la intención es poder llegar a las familias, a miles de hogares en el Perú, transmitiendo mensajes, información precisa sobre las vacunas, y en castellano, en quechua, en awajún y shipibo", precisó.

"Es una campaña que está sucediendo a nivel de todo el país. Estamos llegando mediante mensajes claros hacia la población, invitándolos a que se vacunen, porque el Minsa ha organizado un gran barrido nacional de sarampión, que empieza el 15 de septiembre, y un barrido un poco más focalizado, en 12 regiones, de polio. A la fecha estamos alrededor del 40 %, entonces, con este barrido, se intenta llegar a más de 2 millones de dosis", agregó.

Finalmente, el especialista manifestó que habrá "distintos puntos de vacunación" en todo el país en el marco de la campaña.

"Este barrido va a ser casa por casa, van a ir buscando a los niños. El objetivo es dos millones de niños, es importante cubrir toda esta brecha", puntualizó.