Óscar Becerra: "Si jamás me he referido a las madres aimaras, no entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas"

El ministro de Educación respondió tres pliegos interpelatorios en el Pleno | Fuente: Minedu

El ministro de Educación, Óscar Becerra, se presentó hoy, jueves, en el Pleno del Congreso para afrontar las tres mociones de interpelación presentadas en su contra por diferentes bancadas.

En una sesión que inició a las 10 de la mañana, y que se extendió hasta las primeras horas de la tarde, el titular del Minedu respondió un total de 42 preguntas de las referidas mociones de interpelación aprobadas el pasado 23 de marzo.

A la salida de la sesión, el ministro Becerra Tresierra se refirió a las palabras peyorativas que tuvo para los manifestantes contra el Gobierno y el Congreso a inicios de marzo, y que motivaron las mociones de interpelación vistas en la sesión de hoy.

"No entiendo por qué se espera que me disculpe"

El ministro Becerra indicó que, con sus polémicas palabras, no se refería a las madres aimaras que llegaron a protestar en la capital y que fueron reprimidas por la Policía en el Centro de Lima.

"Si jamás me he referido a las madres aimaras, no entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas. Quien debiera ofrecerles una disculpa es la periodista que insinuó que eran ellas las que estaban abusando de sus hijos, cuando yo me refería en general a las personas adultas, como los varones que se ven en las imágenes (…) llevando niños, caminando en manifestaciones en las que claramente había una exposición al peligro", indicó.

Además, el titular de Educación subrayó que sus dichos fueron motivados "por la exposición de niños y niñas al peligro" por parte de "adultos varones" que los llevaban "de la mano".

Cabe resaltar que, durante la interpelación, Becerra ya había sostenido que sus expresiones "no tenían una connotación general, sino específica".

"En ningún momento me he referido a las madres aimaras. Como hemos visto en los medios de comunicación, habrían azuzadores que impulsarían las protestas violentas en la capital, por lo que corresponde a las autoridades pertinentes pronunciarse de manera específica", resaltó.

Vale señalar también que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, el ministro ofreció disculpas por sus expresiones.

“No quiero terminar sin ofrecer una disculpa por unas frases mías desafortunadas que han sido malinterpretadas y generado críticas. Quiero decir que, si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo, me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos, al mismo tiempo que repruebo a las personas que utilizan a las niñas o niños con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso", indicó en un mensaje en video aquella fecha.

Entrega de materiales educativos

Por otro lado, el titular de Educación se refirió a la entrega de materiales educativos en el marco del inicio del año escolar. En ese sentido, resaltó que se había entregado todo el stock disponible en los almacenes del Minedu.

"Nosotros hemos verificado que nuestra responsabilidad de entrega de todos los materiales que teníamos en almacenes se haya cumplido. Nuestra responsabilidad se cumple al entregarlas en la UGEL. Es cierto que, debido a un problema en la ley de presupuesto, no fue posible transferir los fondos necesarios a los gobiernos regionales en el último tramo", sostuvo.

Sin embargo, subrayó que en ese "último tramo" la responsabilidad era "compartida" con los gobiernos regionales y que no tenía información de cuántos materiales habían llegado.

"Ese último tramo es responsabilidad de los gobiernos regionales. Responsabilidad compartida en el sentido de que nosotros debíamos transferir los fondos, pero, específicamente, cuántos materiales han llegado a cada una de las escuelas, no tengo la información”, indicó.

Asimismo, sostuvo que no se ha cubierto la necesidad de materiales educativos al 100%, pero sí se ha entregado el 100% del material disponible.

“Solo podemos entregar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Debido a la muy ineficiente planificación de la gestión anterior, no contamos con todos los materiales disponibles en los almacenes del Ministerio. Nadie se preocupó de eso (...) No está la totalidad de lo planeado para el año; pero la totalidad de lo que se tiene se ha entregado. Entonces, 100% sí, pero de lo que había, ¿de lo que estaba planeado para el año? No, porque no se tiene”, recalcó.