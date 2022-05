Óscar Zea, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Fuente: Midagri

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, expresó este viernes sus disculpas públicas a la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), tras llamar "mequetrefe" y "señorcito" al presidente de la citada organización, Clímaco Cardenas.

"Deseo expresar mis disculpas públicas a Conveagro por las expresiones vertidas anoche en un medio periodístico. Mi gestión tiene las puertas abiertas para todos los sectores del agro. El reto de la Segunda Reforma Agraria nos necesita unidos", escribió en Twitter.



Durante el programa Todo se sabe de RPP Noticias, Óscar Zea, arremetió muy ofuscado contra Clímaco Cardenas y sostuvo que desde Conveagro critican al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.



"¿Quién es Conveagro?, hay un mequetrefe, hay un señor que dice que representa a los gremios, a los agricultores, y realmente no representa a nadie. Hay un señorcito hablando mal del ministro, hablando mal del ministerio y yo les voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan hablar de Conveagro. Ese señorcito no existe y no representa a nadie", dijo.

Deseo expresar mis disculpas públicas a @CONVEAGROPERU por las expresiones vertidas anoche en un medio periodístico. Mi gestión tiene las puertas abiertas para todos los sectores del agro. El reto de la #SegundaReformaAgraria nos necesita unidos. — Oscar Zea (@OscarZeaPL) May 20, 2022

Luego de estas declaraciones, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, rechazó las expresiones del ministro Óscar Zea e insistió con las críticas hacia el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al sostener que el sector está paralizado.



"Lo que está demostrando es que aquí nos está gobernando gente que, como habíamos dicho, no tienen la capacidad. Descartamos moralmente también a un profesor que utiliza estas declaraciones basadas en el odio, que afortunadamente en Conveagro no tenemos", manifestó al piograma La rotativa del aire, edición noche.

De otro lado, el ministro Óscar Zea ratificó al secretario General del Midagri, Paul Jaimes, un día después de anunciar su salida del sector.

"De la evaluación al Secretario General del Midagri, Dr. Paul Jaimes Blanco, debo señalar que su accionar procede conforme a Ley y sus funciones. Lo conmino a seguir entregando su capacidad al servicio de la función pública, en beneficio de los más necesitados", publicó en Twitter.

