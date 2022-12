Wilson Barrantes señaló que Bruno Pacheco le pidió S/200 mil para asumir la jefatura de la DINI | Fuente: Composición RPP

El presidente Pedro Castillo y la premier Betssy Chávez designaron hoy, domingo, al General EP (r) Wilson Fredy Barrantes Mendoza como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Dicha resolución suprema señala que el máximo cargo de la referida entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se encontraba vacante.

Como se recuerda, el Ejecutivo dio por finalizada la designación de José Luis Fernández Latorre en dicho puesto, el pasado 27 de noviembre, luego de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar como parte de la investigación fiscal por irregularidades en la compra de biodiesel que forma parte del caso Petroperú.

Eventos del Movadef



Según una investigación del diario El Comercio, Wilson Barrantes participó en eventos organizados por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) , en calidad de ponente, al menos en dos oportunidades, entre el 2017 y el 2018. En dichos eventos, según el referido medio, Barrantes habría negado la existencia del terrorismo, señalando que se trata solo de narcotraficantes.

El 17 de abril del 2017, según El Comercio, el general en retiro participó en un conversatorio junto a Alfredo Crespo, abogado del fallecido cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La actividad tuvo lugar en el Hotel Riviera del Centro de Lima. Asimismo, el 10 de enero del 2018, Barrantes participó en otro evento organizado por el Movadef que tuvo lugar en el mismo hotel capitalino.

“En más de una oportunidad hemos planteado como definición, que no es nuestro, es harto conocida, que reconciliar es reconstruir el tejido social roto por la guerra interna en este país, como es cualquier otro país ¿Y cómo se reconstruye? Para nuestro punto de vista es través de amnistías generales, indultos y reparaciones”, señaló en esa última ponencia.

Asimismo, según el citado medio, Barrantes se reunió hasta en dos oportunidades con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en el 2021. La primera reunión tuvo lugar el 9 de noviembre y duró 5 horas. La segunda, se realizó el 5 de diciembre y duró menos de una hora.

"Bruno Pacheco me pidió S/200 mil para ocupar la jefatura de la DINI"

El pasado 2 de noviembre, en una entrevista con RPP Noticias, Wilson Barrantes señaló que fue llamado por el presidente Castillo para ocupar la jefatura de la DINI y que, para que se concrete dicha designación, Bruno Pacheco, entonces secretario General del Despacho Presidencial, le habría pedido colocar a una persona como director ejecutivo de la institución. Ante su negativa, le habría solicitado S/200 mil.

"En la primera oportunidad no fue dinero, Bruno Pacheco me pide, frente a la posibilidad que había de seguir como director de Inteligencia Nacional, que lleve como segundo a un sujeto que él me lo ponía para que sea el director ejecutivo. A mí me causó extrañeza porque conozco a esa persona y no tenía el perfil para ese cargo y le dije que no", relató Barrantes.

"En otra oportunidad me encontraba acompañado de un mayor del Ejército (Omar Roldán) y me dice que quería conversar con nosotros y concurrimos al Rímac. Ahí Bruno Pacheco, delante del mayor, nos hace el pedido de que él, como ya no iba la persona que me pidió, entonces iba a ir yo como jefe y por lo tanto tenía que darle 200 mil soles", agregó.

Barrantes recordó que, en ese momento, expresó su molestia ante el ofrecimiento. Agregó que, cuando abandonaron el lugar, ingresó una llamada telefónica al mayor Omar Roldán en la que le pidieron tener "una última conversación".

"Cada vez que se ventilaba nuestros nombres por el encargado de la DINI, teníamos psicosociales de distintas maneras que impedían que lleguemos, como este que se habla de un audio que nosotros habríamos estado ofreciendo dinero y desgraciadamente es todo lo contrario, por eso no nos ha quedado otro remedio que hacer pública esta denuncia", apuntó.

"Ahora entendemos, después de que ha salido que estos colaboradores eficaces habrían tomado conocimiento de pago a gente de dinero a través de planillas de gastos reservados de la DINI, entonces entendemos que el impedimento para que nosotros fuéramos a hacernos cargo de esa responsabilidad (jefatura), era justamente que lo que estaban viendo de por medio era dinero. Lo que estaban exigiendo era eso", añadió.