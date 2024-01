Plataforma de venta de boletos a Machu Picchu estaría a cargo de entidad de la PCM, anuncia ministra de Cultura

Gobierno La ministra de Cultura anunció que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM liderará la nueva plataforma

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en diálogo con RPP, anunció que la plataforma virtual de venta de boletos para ingresar al Santuario de Machu Picchu estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Como se sabe, el último viernes, la empresa Joinnus, a través de un comunicado, solicitó al Ministerio de Cultura (Mincul) adelantar la fecha de vencimiento del contrato que la faculta para brindar dicha plataforma.

"Si bien la orden de servicio en cuestión culmina en agosto del 2024, estamos enviando una carta al Ministerio ofreciendo adelantar su fecha de vencimiento y poniéndonos a disposición para el inicio de un nuevo proceso de selección, si lo considera conveniente", informó la empresa.

Al día siguiente, la ministra Urteaga señaló en RPP que los abogados del sector estaban evaluando la "mejor propuesta" ante lo manifestado por Joinnus. Sin embargo, esta tarde comunicó la nueva propuesta del Gobierno al respecto.

"Se requerirá un plazo idóneo"

Urteaga Peña sostuvo que la propuesta del Ejecutivo es que la plataforma de venta de boletos esté liderada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.

"Necesitamos trabajar en una plataforma transparente, que nos brinde seguridad, y que sería liderada desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM; con participación, por supuesto, del gobierno regional, (y) de la municipalidad si así lo considera", sostuvo.

No obstante, consultada sobre si se anulará el contrato vigente con Joinnus, la ministra respondió negativamente, y dijo se está evaluando la propuesta de dicha empresa de terminar anticipadamente el contrato.

"No, lo que yo he dicho es que hay una disposición, una manifestación de voluntad de la empresa. Nosotros también estamos revisando esta situación, esta propuesta, pero tenemos que hacerlo de la manera más ordenada posible, no podemos regresar a la plataforma anterior, tenemos que tener una plataforma segura, transparente", aseveró.

"La propuesta del Gobierno es que sea a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Para ello, se requerirá un plazo idóneo para hacer esta transición", remarcó.

Sobre este tema, los ministerios de Cultura, del Ambiente, y de Comercio Exterior y Turismo emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital liderará "el proceso de transición" en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD) de la PCM.

"Desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, se liderará, con participación del Gobierno Regional de Cusco y los ministerios involucrados, un proceso de transición transparente, ordenado y seguro para la venta de boletos en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital de la PCM, que cuenta con el Centro Nacional de Seguridad Digital", indica el texto