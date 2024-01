El Gobierno brasileño desaconseja el viaje de sus turistas a Machu Picchu

El Gobierno de Brasil desaconsejó este martes a sus turistas viajar a Machu Picchu, la atracción turística peruana cuyo acceso está bloqueado desde hace cinco días por protestas y por una huelga de los habitantes de la región Cusco.



El Gobierno "orienta a los turistas brasileños que están en el Perú a no intentar ingresar en el distrito de Machupicchu hasta que no se supere el contexto de huelgas y protestas", informó la cancillería en un comunicado.



La nota agrega que las visitas a la zona arqueológica del Cusco deben ser evitadas incluso por las vías alternativas, como el llamado Camino del Inca, como es conocido el sendero de excursionismo que conduce hasta Machu Picchu.



De acuerdo con la cancillería, la embajada de Brasil en Perú también orienta a los turistas que ya están en Aguas Calientes, la población desde la que se tiene acceso a Machu Picchu, que eviten desplazamientos innecesarios y que entren en contacto con las entidades del Gobierno peruano que están ofreciendo la evacuación.



Según el comunicado, las protestas y huelgas que se registran desde el pasado jueves han comprometido la prestación de los servicios a los turistas, incluyendo el viaje en tren hasta Aguas Calientes, que es la principal forma de acceso al Santuario Histórico.



"No hay por ahora previsión de restauración del servicio de transporte ferroviario", asegura la cancillería de Brasil.

Huelga indefinida

El jueves 25 de enero organizaciones gremiales y pobladores de Machupichu Pueblo iniciaron un paro indefinido en rechazo a la tercerización de la venta de los boletos electrónicos para el ingreso al santuario histórico de Machu Picchu.

Además, como parte de la medida radical se bloqueó la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machupicchu Pueblo, lo que originó que la concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. suspendiera, y luego la suspensión indefinida, de las operaciones en la zona. Esto obligó a la evacuación de turistas.

Los manifestantes buscan que el Ministerio de Cultura retroceda en la utilización de la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe para la venta de entradas a Machu Picchu vigente desde el sábado 20 de enero.

"Privatizar la venta de boletos para Machu Picchu favoreciendo a la empresas privada Joinnus que cobrará 3,9 % por cada boleto vendido haciendo al año una ganancia de 12 millones de soles promedio al año, mientras que Machu Picchu solo tiene promedio de 3 millones de soles para el mantenimiento", reza el comunicado de los manifestantes.

Sin embargo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga ha negado que se esté privatizando el servicio y ha detallado que solo pagará el alquiler de la plataforma para la compra de boletos que fue diseñado por la empresa y negó que los turistas paguen una comisión a la compañía.

Además, la titular del sector Cultura dijo que, de acuerdo con un informe de la Contraloría, con el anterior sistema de venta directa de entradas no se contabilizaban hasta 80 000 boletos al año, lo que representaba una pérdida anual de 7,5 millones de soles.

Cabe indicar que el viernes 26 de enero la empresa Joinnus -encargada de la nueva plataforma virtual de venta de entradas al santuario histórico de Machu Picchu- solicitó al Ministerio de Cultura adelantar la fecha de vencimiento del contrato que la faculta para brindar dicho servicio, y solicitó que se realice un nuevo proceso de selección.

El lunes 29 de enero los manifestantes en Machupicchu Pueblo otorgaron una tregua de 24 horas para iniciar una mesa técnica con los ministros de Cultura, Leslie Urteaga; de Ambiente, Albina Ruiz; y de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews en el citado distrito.

Sin embargo, este martes 30 la comitiva que llegó al Cusco no inició conversaciones con los manifestantes. La ministra Leslie Urteaga señaló a RPP que no hay condiciones para instalar la mesa de diálogo en Machupicchu mientras no se levante la huelga.