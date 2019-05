Conferencia de prensa de Salvador del Solar y sus ministros. | Fuente: RPP

Salvador del Solar, jefe del Consejo de Ministros, se pronunció este viernes por la decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac de ordenar la excarcelación de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, investigados por presuntamente ser cabecillas de una organización criminal que extorsionaba a comuneros en contra del proyecto minero Las Bambas.

Del Solar respondió la pregunta de la prensa invocando la independencia de poderes del Estado. "Vivimos en un país de independencia de poderes. Cada poder responde y tiene sus instancias de corrección, nosotros no tenemos ninguna opinión adicional que dar al respecto", zanjó.

De otro lado, negó que el Poder Ejecutivo tenga alguna injerencia o haya ofrecido una amnistía para los comuneros denunciados durante las manifestaciones contra el proyecto minero Las Bambas.

"Hemos sido muy claros con los comuneros de toda la provincia de Cotabambas. Vivimos en una democracia constitucional con independencia de poderes, el Poder Ejecutivo no tiene, no puede y no quiere tener ninguna injerencia en los otros poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial. No tenemos ninguna voluntad ni posibilidad de solicitar nada al respecto", señaló.

En el mismo sentido se manfiestó sobre el proyecto de ley de manistía para los comuneros denunciados que el congresista Richard Arce (Nuevo Perú) planea presentar.

"Si un legislador propuso una ley de amnistía, está dentro de las facultades dentro de otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo no tine ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto", remarcó.