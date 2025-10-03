Últimas Noticias
Designan a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como nuevo jefe de la Sunat

Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero
Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero | Fuente: RPP (cortesía)
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El abogado tributarista asumirá la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tras la aceptación de la renuncia de Marilú Llerena Aybar.

Mediante la Resolución Suprema N.º 030-2025-EF, publicada este 3 de octubre en el diario oficial El Peruano, el Gobierno designó a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La norma fue refrendada con las firmas de la mandataria Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

El nuevo superintendente estará al frente de la entidad hasta completar el periodo de su antecesora, Marilú Llerena Aybar, cuya renuncia fue aceptada por el Ejecutivo.

Designan a Edward Victor Alberto Tovar Mendoza como nuevo jefe de la SUNAT by Jair Martín Zevallos Morón

¿Quién es Edward Tovar Mendoza?

Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Barcelona y en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, destacando en la defensa de casos de alta complejidad en el ámbito tributario y administrativo.

Hasta hace unos días se desempeñaba como presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo al que renunció para asumir la jefatura de la Sunat.

