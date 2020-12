Gabinete Ministerial se presenta esta mañana. | Fuente: Foto: Presidencia

El congresista Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado, expresó su confianza en que el Congreso de la República otorgue la confianza al Gabinete Ministerial que lidera Violeta Bermúdez, el cual se presentará este jueves y el viernes 4 de diciembre ante el Parlamento para exponer la política general de Gobierno y solicitar el voto de confianza.

"Yo creo que si no se le da la confianza al Gabinete hoy, ya sería como la graduación de la inconsciencia, sería la muestra más flagrante de que no tenemos idea de lo que tenemos que hacer en el país para la gente y que lo que quiere el ciudadano es que nos encarguemos de todas las cosas que se tienen que hacer. No vería una situación donde se decida no darle la confianza y meter una nueva crisis política al país", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario lamentó los distintos conflictos sociales y políticos que vienen ocurriendo en el país. En ese sentido, recordó que desde que asumió el presidente Francisco Sagasti se ha pretendido utilizar recursos para "desestabilizarlo" en lugar de buscar soluciones a los problemas.

Como se recuerda, desde el 28 de noviembre la titular del Consejo de Ministros ha llevado a cabo reuniones con las bancadas parlamentarias con la finalidad de discutir los temas que se deberían abordar durante este periodo de gestión.



Tras una de estas reuniones, con la bancada Alianza para el Progreso, Bermúdez señaló que el Ejecutivo tiene la "expectativa" de recibir el voto de confianza del Congreso luego de que presente los lineamientos del actual Gobierno al que denominó "de transición y de emergencia".

"Vamos a acudir al Congreso a presentar los objetivos de este gobierno de transición y de emergencia sanitaria. Confiamos en que podamos convencer a los parlamentarios con lo que vamos a proponer y poder contar con su confianza", señaló.



APP, Somos Perú y Podemos otorgarán voto de confianza



Días atrás, las bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú expresaron su disposición de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Violeta Bermúdez.

El líder de APP, César Acuña, reiteró tras su reunión con el presidente Francisco Sagasti que los congresistas de su bancada otorgarán el voto de investidura al Gabinete Bermúdez.



"Estoy seguro de que los congresistas de APP apoyarán cualquier iniciativa que sea a favor del país, y lo primero que harán, estoy convencido, es dar el voto de confianza (al Gabinete Ministerial), porque sería irresponsable que no voten a favor de este", indicó.

En tanto, el vocero de la bancada de Podemos Perú, Aron Espinoza, sostuvo a la prensa que su agrupación también decidió que darán la confianza cuando los ministros se presenten ante el Pleno del Legislativo.

"La bancada de Podemos Perú ha decidido otorgar el voto de confianza... en bien del Perú; estamos en un estado económico crítico, estamos en una intranquilidad política y lo que queremos es llamar a la tranquilidad", dijo el parlamentario.

A través de un mensaje de su cuenta de Twitter, la agrupación parlamentaria de Somos Perú informó que, por unanimidad, decidieron brindar la confianza a Gabinete y además reiteraron su compromiso por la Gobernabilidad.

