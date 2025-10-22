Abogada de Susana Villarán pide que se aplique el mismo criterio del TC para anular acusación por lavado de activos

"Los criterios que desarrolla en esa decisión afectan a casi todos los casos del equipo especial", dijo la abogada | Fuente: Andina

Merly Edquen, abogada de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, pidió al Poder Judicial que aplique el mismo criterio que utilizó el Tribunal Constitucional para anular el 'Caso Cócteles' bajo el argumento de que su patrocinada no habría icurrido en el delito de lavado de activos.

"La defensa de Susana Villarán está evaluando cuál ha sido el impacto que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en el 'Caso Cócteles'. Por supuesto que sí debería aplicarse el mismo criterio, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de fondo, que es una cuestión penal", manifestó.

"Los criterios que desarrolla en esa decisión afectan a casi todos los casos del equipo especial y entre ellos, por supuesto, el caso de la señora Villarán. Lo que nosotros vamos a solicitar es que el criterio que ya se ha adoptado en el 'Caso Cocteles' sea el mismo criterio para los casos que sí aplican de los que lleva el equipo especial. En el caso de la señora Susana, por supuesto, aplica", agregó.

Además, Edquen informó que se encuentran a la expectativa de la decisión que tome el Poder Judicial ante el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se suspenda el juicio contra Villarán.

Tribunal Constitucional dejó sin efecto investigación contra Keiko Fujimori en caso 'Cócteles'

El último lunes 20 de octubre, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del 'Caso Cócteles'.

Con votos de cinco magistrados, el TC consideró que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

"No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución", se puede leer en el fundamento 96 de la resolución.

Asimismo, el TC decidió dejar sin efecto la nueva acusación fiscal contra Fujimori presentada el pasado 2 de julio de 2025.