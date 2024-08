Óscar Valdés: "El rol que está haciendo el ministro del Interior hoy día es un desastre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno "No es un conciliador. Se está peleando con la Fiscalía", dijo Valdés sobre la gestión de Santiváñez

Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta Humala, se refirió a la gestión del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y dijo que se trataba de un desastre, pues su falta de aptitud conciliadora hace que se pelee constantemente con la Fiscalía.

"Creo que el rol que está haciendo el ministro hoy día es un desastre, porque lo primero que debe hacer un ministro del Interior, conjuntamente con el presidente, es convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para regular toda la inseguridad en todos sus campos y sus frentes", dijo en Ampliación de Noticias.

"No es un conciliador. Se está peleando con la Fiscalía, cuando la Fiscalía con el Ministerio del Interior deben trabajar en tándem (...). No puede pelearse con un fiscal, no puede pelearse todos los días. Él debe acercarse a la fiscalía. Es un error pensar en la seguridad ciudadana solo para corto plazo. Nosotros no queremos más cárceles, no queremos más policías, lo que queremos son mejores ciudadanos", manifestó.

"Por ejemplo, la inseguridad se tiene que ver en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se tiene que ver la reestructuración de la Policía. La Policía hoy día no está haciendo su papel y cada día está más corrupta. Yo acabo de hacer un viaje de casi seis mil kilómetros por todas las sedes donde tengo mis negocios y me pararon 20 veces la policía y en esas 20 oportunidades que me pararon fue para pedirme el permiso de las lunas oscuras o el trámite de la revisión técnica", aseveró.

"En ningún momento me pidieron un documento. Yo viajaba con cuatro personas. O sea si el señor (Vladimir) Cerrón se ha querido pasear por todo el Perú, nadie le va a pedir documentos, porque los policías están a la caza de pedirle a usted una coima, porque no tiene el permiso de lunas o no tiene la revisión técnica. Así de sencillo", agregó.

"El PPC no está tan manchado como otros partidos"

En otro momento, precisó que su inscripción al Partido Popular Cristiano (PPC) responde a que se trata de un grupo que, a diferencia de otros, "no está tan manchado".

"(Lo que me convenció fue) la economía social de mercado. Y también porque es un partido que siempre ha tenido muy buenos congresistas, si bien es cierto que en el pasado. Pero yo recuerdo Osterling, recuerdo a Ramírez del Villar, recuerdo a Polar, recuerdo a señor Bedoya, que fue un excelente alcalde, y yo creo que esa línea es la que me identifica", indicó.

"Yo soy proclive a un Estado muy pequeño, ágil, musculoso, con inversión privada muy fuerte, con reglas claras, un estado en el cual se valore a los peruanos, un estado que invierte mucho en educación, en lo que es salud. Por eso que he inscrito en el PPC", añadió.

"Nosotros ya estamos haciendo un trabajo en el sur, llegando a las zonas rurales, y realmente estamos teniendo muy buena acogida por el tema de mochasueldos, etcétera. Entonces creo que el PPC es una magnífica opción para esta oportunidad, sobre todo en un Estado que está lleno de corrupción. No creo que el PPC haya estado tan manchado como otros, ha tenido sus manchas, han salido a la prensa, pero creo que es una magnífica opción ahora", finalizó.