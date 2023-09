"De ninguna manera": abogado de Ollanta Humala negó que expresidente haya recibido 3 millones de dólares

Judiciales "Yo diría que en principio no se puede trasladar la declaración de Jorge Barata", dijo abogado de Humala

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, negó que su patrocinado haya recibido tres millones de dólares, tal como indicó el exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata durante su intervención como testigo en el caso Metro de Lima. Asimismo, descartó la posibilidad de que sus declaraciones sean trasladadas al juicio oral contra Humala Tasso.

"Yo diría que en principio no se puede trasladar esa prueba porque el testigo Jorge Barata estaba programado para el 10 de octubre en nuestro caso. Y la regla es que cuando un testigo puede declarar debe concurrir personalmente al juzgado y decir lo que estime pertinente. Por tanto, si existe la prueba personal, esa es la que tendría que primar y no trasladar ninguna prueba", dijo en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

"De ninguna manera (Humala recibió los tres millones de dólares). Desde el primer momento en que esta noticia se conoció hace varios años ya, la defensa y tanto el señor Humala como su esposa han señalado enfáticamente que nunca se recibió ninguna cooperación, ningún aporte para campaña para el año 2006 que haya venido de la empresa Odebrecht", agregó.

"Un dicho no puede fundamentar una condena"

Por otro lado, dijo que las declaraciones de Barata en sí mismas no constituyen una prueba, pues tendrían que ser debidamente corroboradas.

"Lo que ha dicho Jorge Barata no es nada nuevo. Ya lo ha mencionado antes. Lo importante es qué tiene para corroborar su dicho o la Fiscalía qué ha logrado en estos nueve años de investigación para corroborar esa información. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada (...). Un dicho no puede fundamentar una condena", finalizó.