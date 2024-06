Alberto Borea es elegido juez de la Corte IDH: Mi tarea no es "andar pretendiendo dictar políticas generales"

Judiciales Alberto Borea fue elegido con 15 votos de la Asamblea General de la OEA

El experto en derecho internacional, Alberto Borea Odría, fue elegido este viernes nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Su elección fue efectiva luego de que su candidatura obtuviera 15 votos a favor. Vale resaltar que se presentaron 5 candidatos para tres vacantes, siendo que nuestro país obtuvo el segundo puesto, ya que Diego Moreno, representante de Paraguay, obtuvo 16 votos.

Tras su elección, el flamante magistrado de la Corte IDH, en diálogo con RPP, resaltó que su tarea es "escuchar con atención" las partes litigantes en cada caso, y no pretender "dictar políticas generales".

"Yo sostengo, como juez de la Corte IDH, que voy a estudiar, punto por punto, cada uno de los temas que venga a mi conocimiento porque en la Corte IDH no se trazan políticas de gobierno, sino que se resuelven fallos específicos teniendo en cuenta las pruebas que presentan las partes", aseveró.

"Una de las partes es el Estado a quien hay que escuchar con atención, y otra es la parte que se presenta en calidad de víctima a quien también hay que escuchar con atención y con detenimiento. En consecuencia, esa tarea es la que yo pienso que tiene que hacer el juez de la corte y no andar pretendiendo dictar políticas generales", resaltó.

En ese sentido, Borea Odría indicó que un magistrado de la Corte IDH no puede "pretender suplir la función legislativa de la corte, que eso está en manos de la asamblea general de la OEA".

"Así que cuando un juez pretende salir de esos rubros y pretender convertirse en legislador, ahí es donde comienzan los problemas", subrayó.

"El Perú no se puede ir de la Corte IDH"

Por otro lado, Borea indicó que su postura es a favor de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y en la jurisdicción de la Corte IDH.

"He afirmado que Perú siempre debe continuar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Hace 25 o 26 años, en un gobierno que no era precisamente democrático, se pretendió que el Perú saliera de la Corte IDH, y yo fui uno de los primeros en salir a enfrentar esa posición”, dijo.

“En segundo lugar, cuando en esta oportunidad se volvió a agitar (esas voces), también fui el primero (…) en salir a señalar con nitidez que el Perú no se puede ir de la Corte IDH, tiene que hacer saber su punto de vista, que es distinto. No podemos dejar llevarnos por cualquier corriente, sino que tenemos que afirmar con solidez los criterios jurídicos en los que se desarrolla nuestra nación”, agregó.

Finalmente, respecto a las críticas contra su candidatura a la Corte IDH por parte de colectivos de defensa de derechos humanos -que cuestionaban su postura sobre las muertes ocurridas en diciembre del 2022 e inicios del 2023 durante las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso- Borea dijo que no tiene nada "en especial" que decirles, y que ahora "toca pensar en adelante".

"No tengo nada especial que decir, ellas han creído eso. Así como ellas, hay otras personas también integrantes de la sociedad civil, porque lo que no se puede hacer es que un grupo de personas pretenda que son la sociedad civil, (que) está integrada por gente que tiene un pensamiento diverso y no un solo pensamiento, porque sino no estaríamos en un país plural y seríamos, prácticamente, un mundo en el cual la gente no piensa independientemente", indicó.

"Así como ha habido gente que ha sostenido esa tesis, ha habido otra que ha sostenido la tesis contraria y que ha apoyado esta candidatura. Ahora nos toca pensar en adelante, y si tuvieron esa idea, los fallos que se irán volcando en cada caso, seguirán diciendo en realidad cuáles son los pensamientos en materia de derechos humanos que yo sostengo", puntualizó.