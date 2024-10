Juan Sheput tras condena a Alejandro Toledo: "Esperemos que la misma celeridad del caso sea también para otros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes el expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado, en primea instancia, a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al ser encontrado culpable por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur en el cual el exmandatario habría recibido la suma de 35 millones de dólares a manera de soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Al respecto, Juan Sheput, exministro del gobierno de Toledo, habló con RPP sobre su sentir por la pena impuesta al exmandatario, quien seguirá recluido en el penal de Barbadillo hasta que se resuelva la apelación que presentará su abogado Roberto Su el próximo 31 de octubre.

“Esto es algo que apena por la condición de expresidente que tiene Alejandro Toledo y por la forma como él enfrenta una realidad tal y como es. Hay una serie de evidencias que pueden ser contrarrestadas por la defensa. No estamos hablando de hechos consumados, estamos hablando de un adelanto de sentencia, todavía quedan dos instancias”, señaló el también excongresista.

Asimismo, Juan Sheput consideró que esta resolución contra Alejandro Toledo debe servir “como un espejo” para otros funcionarios públicos “que creen que la ausencia de controles en el corto plazo”. “Lo mismo va a pasar con aquellos que creen que los sobones que los aplauden en estos momentos son los primeros que mañana los van a defender cuando salgan a la luz cuestiones ilícitos”, acotó.

Alejandro Toledo es investigado por delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica. | Fuente: AFP

“Hay personas que no lo visitaron y que ahora le dan con palo”, dijo Sheput

Juan Sheput recordó que, en los últimos 34 años, todos los exmandatarios que fueron elegidos con voto popular han sido involucrados en diversos procesos de corrupción con excepción de Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. “Esto nos debe llegar a pensar seriamente que pasa con la estructura del Estado en el Perú para que esto no se repita”, señaló.

Seguidamente, el exfuncionario recalcó que visitó a Alejandro Toledo en cinco oportunidades y aseguró que su estado de salud se vio “muy deteriorado”.

“A diferencia de otros que prefieren no opinar, yo sí no tengo reparos. Yo sí puedo señalar que lo he visto muy deteriorado. Cuando salen algunos a darle con palo ahora que él está en el suelo, ellos fueron los principales sobones en su gobierno, fueron sus vicepresidentes, sus candidatos, llegaron arruinados y terminaron muy bien. Ahora le dan con palo. Eso me parece cobarde”, dijo.

En ese sentido, el también exministro en el gobierno de Manuel Merino criticó a David Waisman. “A mí me sorprende que personas que no lo visitaron, como el señor David Waisman, diga que el señor Alejandro Toledo está mintiendo en lo que se refiere a su enfermedad. Yo lo visité en cinco oportunidades. Estoy asumiendo mi posición política en el gobierno de Alejandro. No me eximo de ello”, añadió.

Juan Sheput fue ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo. | Fuente: Instagram (juan.sheput)

Juan Sheput recordó los casos de Ollanta Humala, Martín Vizcarra, entre otros

Por último, Juan Sheput recordó que existen expresidentes como Ollanta Humala y Martín Vizcarra que también tienen procesos en la Fiscalía. Del mismo modo, también mencionó el caso de Odebrecht que vincula a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

“Esperemos que la celeridad que se mostró en el caso de Alejandro Toledo sea también la misma que se utilice en estos casos que van a paso de tortuga. Por ejemplo, en el caso de Martin Vizcarra, a pesar de haber varias evidencias de corrupción durante su paso en el gobierno regional de Moquegua, o cuando era ministro o presidente, no pasó absolutamente nada. En lo que se refiere a Alejandro Toledo hay que asumir esto como algo previsible”, sostuvo.

