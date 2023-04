Roberto Su indicó que se evaluará el estado de salud del expresidente para decidir "medidas" | Fuente: Poder Judicial

El día de ayer, domingo, el expresidente Alejandro Toledo arribó a suelo peruano tras ser extraditado de EE.UU. para responder ante la justicia por el Caso Interoceánica.

Tras pasar el control migratorio y las evaluaciones médico legales en la Dirección de Aviación Policial (DIPA), el exmandatario fue conducido a la Corte Superior Nacional para el control de identidad judicial y, al promediar las 7pm., fue recluido en el penal de Barbadillo en la Diroes.

"No está obligado a participar"

Ante la continuación de las audiencias judiciales por el caso Odebrecht programadas para el día de hoy, Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, señaló que su patrocinado "no está obligado" a participar de las mismas.



"El presidente Toledo no tiene obligación de participar, pero según su estado de salud vamos a evaluar si interviene", indicó a la prensa.

En la víspera, el jurista ya había resaltado que su defendido no tiene el deber de estar en las audiencias.

"El control de acusación ha empezado, tenemos 3 días de audiencias. Es un proceso que ha estado durmiendo 2 años y medio por responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial. El presidente Toledo no tiene un juicio en este momento por el caso Odebrecht. Debería tenerlo en 6 u 8 meses, así que su situación va a ser de esperar", explicó ayer.

"Y son audiencias donde él no interviene, no hay obligación de que el acusado esté presente en los debates. Prácticamente su extradición se ha realizado porque hay una orden internacional, porque EE.UU. ha aceptado, pero no es que mañana comparece a un juicio ni va a un banquillo de acusados", añadió.

"No me han permitido verlo"

Por otro lado, Su Rivadeneyra indicó que no ha pedido ver a su defendido desde hace más 12 horas.

"No sé cómo ha amanecido, no sé cómo se encuentra, no he podido verlo. Me dicen que están haciendo una visita médica y que terminando me van a permitir el ingreso. Por eso es que voy a esperar", señaló.

"Yo lo dejé a las 6pm. en la Diroes bastante mal. No lo he visto anoche y no se me permite, hasta este momento, ver cuál es su estado de salud. Tampoco sé si le han dado de comer anoche, pero voy a esperar unos minutos para poder saber su estado real", añadió.

El jurista subrayó que el Inpe le ha dado como respuesta que el expresidente "está en una visita médica y en una comisión calificadora".

"Ojalá que no sea algo que esté mal y no me permitan verlo", resaltó.

La noche de ayer, Roberto Su ya había dicho que "es increíble que a una persona de 78 años lo tengan todo el día sin comer. Son 12 horas”.

Asimismo, resaltó que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se mantuvo con el expresidente hasta que fue entregado al Inpe.

"Ya cuando ha sido entregado a los funcionarios del Inpe, la señora Fiscal (de la Nación) se ha retirado. Ha sido una cortesía de repente de la Fiscalía de la Nación”, indicó al respecto.