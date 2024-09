Ministerio Público inició diligencias preliminares tras la muerte de la excanciller Ana Cecilia Gervasi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Primera Fiscalía Penal de Miraflores (Tercer Despacho) inició este domingo diligencias preliminares para conocer las causas del deceso de la excanciller Ana Cecilia Gervasi Díaz.

Gervasi fue encontrada sin vida por agentes de la Policía Nacional en su departamento ubicado en Miraflores. Esto luego de que se le reportara como desaparecida desde hace unos días.

"La fiscal provincial Miluska Romero Pacheco informó que ya se han iniciado las diligencias para el levantamiento del cadáver. En el lugar de los hechos se encuentra personal de criminalística de la PNP y forense del Instituto de Medicina Legal", informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

✅ La fiscal provincial Miluska Romero Pacheco informó que ya se han iniciado las diligencias para el levantamiento del cadáver. En el lugar de los hechos se encuentra personal de criminalistica de la PNP y forense del Instituto de Medicina Legal — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 9, 2024

Gervasi tenía que volver a Ginebra

El actual canciller Elmer Schialer llegó hasta la vivienda de Ana Cecilia Gervasi e informó a RPP que la exministra se encontraba de vacaciones en el Perú y debía regresar a Ginebra, donde laboraba como embajadora, pero al no reportarse se comunicó a la Policía Nacional para su búsqueda.

"Yo soy amigo personal de la excanciller. A mí se me informó esta mañana que hacía días los vecinos estaban muy preocupados porque ella era muy querida vecina y era una dama sola. Estaba de vacaciones autorizadas y hoy le tocaba regresar a Ginebra para asumir su puesto como correspondía. Me llamó una de sus secretarias para informarme que uno de los choferes encargados de trasladarla al aeropuerto había tocado la puerta de su departamento y no había respuesta", expresó.

Schialer contó que se le buscó primero en varias clínicas de la capital y al no tener éxito se comunicó con la Policía Nacional para iniciar el proceso ante una persona desaparecida.

"Fuimos atendidos de manera célere por la Policía Nacional. Iniciaron el protocolo de búsqueda, de información primero antes de declararla como desaparecida. Vinieron al departamento, recabaron registros de videos e indicaron que Gervasi ingresó a su inmueble y nunca salió", añadió.