Benji Espinoza presentará demanda constitucional de habeas corpus en favor de Elizabeth Peralta

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, señaló que en los próximos días activarán la vía constitucional y presentarán una demanda de habeas corpus en favor de la suspendida fiscal, quien se encuentra con una orden de prisión preventiva de 18 meses.

"Lo que viene ahora es que vamos a presentar en los próximos días una demanda constitucional de habeas corpus para que, ahora que la discusión a nivel de la jurisdicción penal ordinaria acabó, empiece la discusión a nivel constitucional. Y la justicia constitucional examinará si se han violado los derechos o no de la doctora Peralta al emitir la prisión preventiva", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El jurista indicó que fue la familia de la fiscal Peralta la que comunicó que no se entregaría. No obstante, consideró que ponerse a disposición es parte de una estrategia más efectiva para evitar que la Fiscalía alegue peligro de fuga.

"En un primer momento, la estrategia siempre fue su presentación, siempre se coordinó para que ella se entregue. Súbitamente, cuando ya habíamos conversado para que se entregue, vuelvo a hacer una llamada y me contesta la familia. Me pregunta si todavía queda algún recurso, le explico el habeas corpus y me dicen: mientras ese recurso no acabe, no se va a entregar. Pero la decisión no me la comunica ella, sino la familia", expresó.

"Es mejor, en el escenario de lo que viene, no darle una narrativa a la Fiscalía o a los jueces que han ordenado su prisión que se equivocaron cuando hablaban de riesgo de fuga. Porque todos los jueces han dicho por unanimidad que no tiene peligro de fuga. Entonces que no se presente ante las autoridades podría perjudicar esa situación de cara al habeas corpus", aseveró.

"Tomará aproximadamente seis meses en llegar al Tribunal Constitucional, si es que llega. Todavía no (han dicho a qué penal será llevada). Hoy nos vamos a enterar en el transcurso del día, porque la junta clasificadora del Inpe es la que va a determinar el destino del penal de la doctora Peralta", agregó.

Como se recuerda, en la tarde del último miércoles 4 de diciembre, Elizabeth Peralta se entregó a la justicia de manera voluntaria para cumplir los 18 meses de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación por el caso vinculado al presentador Andrés Hurtado.

Elizabeth Peralta "va a entregar la información que se requiera"

Más adelante, Espinoza consideró que el comportamiento de la Fiscalía no había sido objetivo. Sin embargo, precisó que, de cambiar esta disposición, Elizabeth Peralta entregará toda la información que se le requiera.

"Pensábamos que estábamos ante una Fiscalía Suprema objetiva, pero nos equivocamos, porque habían requerido la detención preliminar pese a que ella había entregado en ese momento sus pasaportes y frente a una medida de apartamiento del cargo de seis meses no la apeló. Si frente a esas evidencias objetivas de que no existe peligro procesal, se comportan pidiendo una medida de detención preliminar, entonces consideramos que la Fiscalía no actúa de manera objetiva", precisó.

"Si yo encuentro que la disposición del Ministerio Público cambia y sí respeta los derechos de mi cliente, van a tener sus versiones. Eso en primer lugar. Y segundo, mientras eso pase, a través de su defensa técnica, la doctora Peralta va a entregar la información que se requiera. Lo puedo confirmar", finalizó.